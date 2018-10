9 nhà tắm công cộng độc đáo trên thế giới  

The Spa in Garden Five - Seoul, Hàn Quốc

Cũng như Nhật Bản, tắm hơi là một hoạt động truyền thống của Hàn Quốc từ hàng trăm năm nay. Hầu hết nhà tắm hơi (hay còn được gọi là jimjibang) xứ củ sâm thường mở cửa 24/7 và cung cấp đầy đủ các dịch vụ giải trí như phòng game, nhà hàng, dịch vụ massage, nơi giữ đồ... cho những ai muốn ở lại qua đêm. Trong đó, The Spa in Garden Five là một trong những nhà tắm hơi công cộng kiểu hiện đại được yêu thích ở Seoul, khá rộng lớn và có cây cối mát mẻ, tạo cảm giác thư giãn cho khách.