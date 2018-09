8 khác biệt giữa đàn ông và phụ nữ trên đường du lịch  

Loại hình du lịch theo nhóm hay một mình

Vì lý do an toàn nên phụ nữ thường đi du lịch theo nhóm hơn là đơn thương độc mã, tỷ lệ này chiếm đại đa số. Tuy nhiên trong 5 năm gần đây, số lượng phụ nữ du lịch một mình có dấu hiệu tăng lên. Họ trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng sống, kỹ năng sinh tồn để tránh những tình huống bất trắc. Một số bạn gái có tính cách độc lập, có thể tự lên kế hoạch, tự chủ về kinh tế chọn loại hình này để tự do làm điều mình muốn và dễ dàng kết bạn.