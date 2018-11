Tiệc cưới Gatsby của uyên ương làm bác sĩ  

Sau nhiều lần trao đổi, bàn bạc, ekip đã thiết kế cho uyên ương concept tiệc mang tên 'Step by step to the happiness' (tạm dịch: Từng bước đi đến hạnh phúc) biểu thị cho hành trình yêu của Thịnh Linh. Hình ảnh bậc thang trở thành biểu tượng riêng của cặp 9X, xuất hiện trong backdrop, bàn memory, lối đi và bánh cưới.