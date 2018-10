10 thực phẩm cung cấp collagen cho da láng mịn, trẻ hóa  

Hàm lượng vitamin C lớn trong cam, chanh, bưởi giúp tiêu diệt các gốc tự do trong cơ thể, đào thải độc tố ra ngoài.Vitamin C có vai trò quan trọng đối với quá trình sản xuất collagen, sửa chữa các mô trong cơ thể và tham gia vào quá trình chuyển hóa các chất.