Ảnh cưới gần 6 triệu đồng chụp bên biển Mũi Né  

Do say xe và phải chụp hình nhiều nên cô dâu 19 tuổi bị kiệt sức sau chuyến đi. 'Tôi cảm thấy rất mệt và chóng mặt do không dành thời gian ăn uống, nghỉ ngơi khoa học trước buổi chụp. Những ngày kế tiếp tôi đã phải nhập viện để điều trị', cô dâu tiết lộ.