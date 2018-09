Ăn vặt gì ở Sài Gòn với 20.000 đồng?  

Trứng cút lộn xào me chế biến giống như hột vịt lộn xào me, là món ăn ưa thích của những tín đồ ăn vặt. Nước me đặc quánh, chua ngọt hòa với vị cay của ớt xắc và thơm bùi của trứng cút chắc chắn sẽ khiến bạn hài lòng. Dĩa cút lộn tại các xe đẩy ngoài đường có giá khoảng 15.000 đồng, vừa đủ ăn.