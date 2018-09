Tổng thống Donald Trump đặt chân đến Hà Nội  

Trước đó, lúc 17h chiều, một chiếc Air Force One hạ cánh, tiến vào nhà khách VIP A. Chiếc Air Force One thứ hai chở Tổng thống Mỹ hạ cánh sau đó khoảng 30 phút. Chuyên cơ phục vụ chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam của ông Donald Trump được miễn kiểm tra an ninh hàng không. Thời điểm chuyên cơ hạ cánh, toàn bộ máy bay thương mại tại sân bay Nội Bài được bố trí ở khu vực khác. Đường băng sẽ mở cửa trở lại cho các hoạt động thương mại sau khi chuyên cơ cuối cùng trong đoàn vào sân đậu.