Quê nhà tiễn chiến sỹ hy sinh trên trực thăng UH 1 về đất mẹ

Người thân, hàng xóm, đồng đội và chính quyền địa phương nghẹn ngào tiễn đưa trung tá Lê Hồng Quân- chiến sỹ hi sinh trên trực thăng UH 1 về nơi an nghỉ cuối cùng ở quê nhà Nghệ An.