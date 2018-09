Những người làm việc dưới nắng nóng gần 40 độ C  

Anh Minh Trường làm nghề rèn được 12 năm, ngày nào cũng tiếp xúc với lò nung. Trời nóng gần 40 độ C, cộng với nhiệt độ lò xấp xỉ 800 độ C, dù có quạt to thổi đằng sau cũng không ăn thua. Vì thế, anh Trường cứ làm một lúc là phải nghỉ.