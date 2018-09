Nhiều người viếng ba mẹ con nạn nhân vụ MH17 dịp thanh minh  

Giữa tháng 11/2014, 3 mẹ con chị Nguyễn Ngọc Minh (sống ở Hà Lan), nạn nhân của vụ rơi máy bay MH17 (hãng Malaysia Airlines) đã được gia đình đưa về an táng tại nghĩa trang Lạc Hồng Viên (Kỳ Sơn, Hòa Bình). Chồng chị Minh là anh Đặng Quốc Thắng, qua đời hồi tháng 8/2013 do tai nạn giao thông ở Hà Lan cũng gia đình đưa về an táng cạnh ba mẹ con.