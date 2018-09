Không khí nhộn nhịp ngày giáp Tết ở Hà Nội  

Theo những hộ trồng quất ở phường Tứ Liên, năm nay giá quất có thể tăng khoảng 10-15% so với năm ngoái do mưa nhiều, quất bị thối gốc nên phải nhổ bỏ tương đối nhiều. Quất được chia thành 3 loại: quất mini dao động 400.000-600.000 đồng/cây; quất to giá 5-6 triệu đồng/cây; quất vừa giá khoảng 1,5 triệu đồng/cây (cao khoảng 1,5 mét), dự kiến loại quất này sẽ bán chạy trong thời gian từ 20 tháng chạp trở đi.