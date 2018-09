Hình ảnh kinh hoàng của những lễ hội đầu năm mới  

Lễ hội Hiền Quan (Tam Nông, Phú Thọ) nổi tiếng với tục lệ cướp phết đầu năm để cầu may. Theo tục truyền, mỗi hội phết thường có 3 quả chúi, 3 quả phết. Nếu ai bị quả phết, quả chúi rơi vào đầu thì chỉ cần đưa vào cung cấm, cầu cúng là tai qua nạn khỏi. Còn ai đó may mắn cướp được quả phết, quả chúi thì năm đó họ và gia đình cùng thôn xóm gặp được may mắn. Ảnh: Lekima Hùng