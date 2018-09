Hàng trăm xe máy vi phạm thành sắt vụn  

Hàng loạt bãi, nhà tạm giữ xe của công an các huyện, TP Quảng Ngãi đang quá tải. Đại úy Dương Ngọc Thanh Thuyên - Phó Đội trưởng CSGT Công an TP Quảng Ngãi cho biết, nguyên nhân là do chủ phương tiện vi phạm ở mức cao hơn giá trị xe nên họ bỏ mặc hoặc chậm làm thủ tục xử lý. Lượng xe vi phạm bị dồn ứ ngày càng tăng, Công an thành phố phải thuê nhà kho tạm giữ với chi phí gần 20 triệu đồng mỗi tháng.