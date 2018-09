Hà Nội ngập tràn không khí xuân ngày đầu năm mới  

Ngày đầu tiên của nắm mới, ông Nguyễn Tiến An, 68 tuổi, vẫn duy trì thói quen tắm sông ở bãi giữa sông Hồng buổi sáng. "Nhà tôi ở Tân Mai động, hôm nay mùng một Tết vẫn phải lên đây tắm sông vì đã có hẹn với hội tắm sông ở bãi giữa. Lý do nữa là cũng muốn đầu năm thể dục để cả năm có được sức khỏe tốt", ông An chia sẻ.