Châu Á tưng bừng đón năm Ất Mùi  

Tục lệ xin chữ ngày đầu năm rất phổ biến ở châu Á. Người ta thường xin các chữ "Tài", "Lộc", "Phúc", "An"... với ý nghĩa cầu mong sức khỏe, may mắn, bình an cho gia đình và những người thân. Ở Hong Kong, nhiều nhà thư pháp ngồi ngay trên vỉa hè để cho chữ, thay vì trong các ngôi chùa.