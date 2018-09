Cầu tử thần mang tên \'vĩnh biệt\' ở Quảng Nam  

Vài năm trước, do có quá nhiều người bị té ngã rơi xuống sông nên chính quyền đã xây dựng lan can cùng với dây cáp bảo vệ nhưng vẫn không cải thiện được tình hình. Theo người dân, ngày trước không có lan can nhưng cây cầu thẳng dễ lưu thông. Còn hiện tại cầu có quá nhiều ổ gà, dễ gây tai nạn.