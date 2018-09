Băng giá phủ trắng đỉnh Ô Quy Hồ  

Ghi nhận của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Lào Cai, nhiệt độ trạm đo Sa Pa (cao 1.500 m so với mực nước biển) sáng nay chỉ 1,2 độ C. Đây là mức nhiệt trong lều khí tượng có mái che, cách mặt đất 2 m, thực tế ngoài trời rét hơn 1-2 độ C.