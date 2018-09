Ba người tử vong vì bị hất văng khỏi cầu Thuận Phước  

Khoảng 16h45 chiều 13/7, xe ô tô 7 chỗ do ông Đinh Thế Hiệp (38 tuổi, trung tá Hải quân) điều khiển bất ngờ mất lái tông vào hai xe máy do vợ chồng ông Đinh Quốc Tráng (50 tuổi) và xe máy do chị Lê Thị Vân Khánh chở theo hai con nhỏ 6 và 9 tuổi.