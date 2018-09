5 ôtô nát sau tai nạn trên cao tốc Trung Lương  

3h ngày 28/9, anh Trần Đức Cường (36 tuổi) lái xe tải từ miền Tây về TP HCM. Khi tới địa bàn huyện Thủ Thừa (Long An), xe bị hỏng nên anh dừng bên đường để sửa chữa thì bị ôtô khách Mai Thảo do tài xế Hoàng Thanh Anh (39 tuổi, ngụ An Giang) đâm mạnh từ phía sau.