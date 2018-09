Phẫu thuật nâng ngực cần 4 yếu tố an toàn

PGS. TS. Lê Hành cho biết, để ca phẫu thuật nâng ngực thành công cần đảm bảo 4 yếu tố: bác sĩ an toàn, cơ sở an toàn, bệnh nhân an toàn và túi ngực an toàn.