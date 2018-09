Có thể nói, vợ chồng mình may mắn được làm công việc yêu thích và được chủ động thời gian trong công việc. Mình là người quyết định việc nhận hay không nhận, nên trong khoảng thời gian có quá nhiều event, mình sẽ cân nhắc, giảm bớt khối lượng công việc để dành thời gian cho bé. Bên cạnh đó, mình cũng rất may mắn có ông bà ngoại hỗ trợ và giúp đỡ, trông các bé khi mình đi công tác hoặc đi làm vào buổi tối. Vì vậy, vợ chồng mình rất an tâm.