Thành công của người nghệ sĩ trẻ 0 Đối với tôi khái niệm “thần tượng” là người vừa có tài năng lại vừa có lối sống khiến người khác phải nể phục. Và người mang lại cảm giác khiến tôi phải thán phục đó chính là Jack.

Anh là Phương Tuấn, một người con của xứ dừa với niềm đam mê âm nhạc cháy bỏng. Là người rất thích nghe nhạc nên tôi tình cờ biết đến anh qua bài hát "Về bên anh". Lúc này anh vẫn còn ca hát ở quê nhà, vẫn chưa được biết đến nhiều. Từ sau bản hit "Hồng nhan" và hàng loạt các sáng tác triệu view gây bão trên các kênh truyền thông âm nhạc, tôi càng thêm nể phục tài năng của anh hơn.

Có điểm xuất phát đầy khó khăn và sóng gió, chàng trai 22 tuổi còn non trẻ về tuổi nghề. Nhưng không ai có thể phủ nhận những gì mà Jack đem đến cho nền âm nhạc Việt Nam. Anh nhận giải thưởng Best New Asian Artist Vietnam tại lễ trao giải Mnet Asian Music Award - MAMA 2019. MV "Sóng gió" nhận giải thưởng MV phim ngắn xuất sắc nhất tại lễ trao giải WebTV Asia Awards 2019.

Dù có trong tay nhiều giải thưởng giá trị nhưng Jack chưa bao giờ tự cao và xem mình là ngôi sao.

Là một nghệ sĩ trẻ, đứng trước những thành tựu lớn sẽ khó tránh khỏi tự cao và cho mình là ngôi sao nhưng với anh thì không. Với đồng nghiệp, anh luôn hòa đồng, vui vẻ, tôn trọng những bậc tiền bối. Với fan, anh đối xử với họ như người thân. Sau những show diễn, anh thường nán lại để hỏi thăm fan vì anh biết để đổi lại những giây phút được trò chuyện cùng anh, mọi người đã phải lặn lội từ xa đến nơi biểu diễn và đợi anh hàng giờ đồng hồ.

Dù là người nổi tiếng nhưng anh chỉ xem đó là do mình được mọi người yêu mến nên mới đặt cái danh đó cho anh thôi. Vì vậy không một người hâm mộ chân chính nào không yêu quý anh. Cũng không ít người là anti, nói anh không xứng với những gì đang có. Nhưng anh không ghét họ và tôn trọng cảm xúc riêng của mỗi cá nhân. Cuộc sống của anh đơn giản lắm, mỗi ngày thức dậy, làm những gì mình thích. Luôn có các Đóm bên cạnh theo dõi và tin tưởng anh, đó là nguồn động lực lớn giúp anh vượt qua khó khăn, áp lực công việc, cuộc sống. Anh cũng là động lực giúp fan sống tích cực và mạnh mẽ hơn.

Với tôi, Jack là động lực giúp tôi có thêm niềm tin phấn đấu trong cuộc sống.

Dù không theo dõi anh từ những ngày đầu nhưng tôi luôn dành một tình cảm của mình cho anh, cho những thành công, những gì anh làm và gửi đến cộng đồng người hâm mộ của mình. Mong anh luôn có thật nhiều sức khỏe và thành công trên con đường mà anh đang theo đuổi.

Trương Ngọc Lệ