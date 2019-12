Thần tượng một đời của tôi 0 Con trai Noah dù chỉ mới 4 tuổi nhưng đã mạnh mẽ chịu đựng những cơn đau trên bàn mổ, biết cách an ủi, động viên mẹ.

Bài viết này tôi muốn dành tặng cho con trai tôi là Noah, 4 tuổi. Chúng tôi hiện sinh sống tại đất nước Thuỵ Điển xa xôi. Với giới hạn 500 chữ, tôi biết chắc chắn không đủ để tôi có thể viết hết những gì tôi muốn nói. Nhưng tôi mong muốn đây là kỷ niệm đặc biệt tôi dành tặng cho chàng trai dũng cảm này, để sau này khi chàng trai ấy lớn lên, có thể đọc được những dòng này bằng tiếng mẹ đẻ. Con sẽ hiểu được con là thần tượng của mẹ từ khi còn rất bé.



Noah yêu dấu của mẹ!



Con được sinh ra tại đất nước xinh đẹp Thuỵ Điển vào năm 2015. Từ lúc con còn trong bụng mẹ, hai mẹ con ta đã trải qua thai kỳ không mấy vui vẻ, con được nhìn thấy bên phổi trái có nước từ tuần thai thứ 16. Ngày ấy, mẹ đã ước nếu phải đánh đổi tất cả để con được sinh ra khỏe mạnh, mẹ xin đồng ý. Tầng suất siêu âm hai tuần một lần và những đốm nước ấy dường như đã đánh gục mẹ. Nhưng con biết không, kỳ diệu thay tuần thai thứ 37 con đã hoàn toàn khỏe mạnh. Điều ước của mẹ hằng đêm đã được ông trời nghe thấy.



Nhưng con sinh ra với "lỗi" một bộ phận trên cơ thể, bác sĩ xác nhận con sẽ phải làm hai đến ba cuộc phẫu thuật để điều chỉnh. Lúc sinh nhật một tuổi, con đã ở trên bàn phẫu thuật. Mẹ không bao giờ quên được khoảnh khắc giúp bác sĩ cho con hít hơi mê. Con nhìn mẹ, khóc và gào lên "mamma". Ấy vậy mà sau phẫu thuật, con không khóc, không quấy, ăn chơi và chịu đau giỏi vô cùng.



Tấm hình này mẹ chụp khi con chuẩn bị bước vào cuộc phẫu thuật lần thứ hai cách đây ít ngày. Nhìn con mẹ xót, mẹ đau nhưng con không hề khóc. Con an ủi, xoa lưng mẹ khi thấy nước mắt mẹ rơi. Khi con đau, con chỉ khom lưng và bước đi như ông già, chỉ rên khẽ khẽ thôi.

Con trai à! Mẹ vô cùng tự hào nói rằng, đối với mẹ, con là chàng trai dũng cảm nhất trên đời. Con hiểu chuyện và an ủi, động viên mẹ dù con mới là người cần được như thế. Mỗi khi hai mẹ con ta nói chuyện bằng tiếng Việt, con lại hỏi mẹ: "Mẹ ơi, mẹ buồn phải không?". Nếu mẹ gật đầu, con sẽ nói: "Con nữa, con cũng buồn". Con là chàng trai trong tim mẹ dẫu con chỉ mới 4 tuổi. Noah, you are my idol.

Thu Le