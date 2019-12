Tạm biệt Sulli, cô gái của tôi 0 Sulli có vẻ đẹp dịu dàng pha lẫn chút nổi loạn, khiến tôi chìm đắm trong nụ cười trong vắt.

Choi Jin Ri - Sulli là người con gái đẹp nhất mà tôi từng biết. Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy ảnh chị, tôi đã tan chảy vì vẻ đẹp ấy. Vẻ đẹp toát lên nét dịu dàng nhưng lại có chút nổi loạn. Sulli khiến tôi đắm chìm trong nụ cười trong vắt. Còn nhớ lần đầu biết chị là khi tôi vô tình xem trailer ngắn của bộ phim To the beautiful you được chiếu năm 2012. Nét đẹp của chị làm tôi say đắm.

Kể từ đó, tôi bắt đầu tìm kiếm những thông tin về chị, những bộ phim, bài hát của chị. Cô gái của tôi sở hữu làn da trắng trẻo, nụ cười rạng rỡ được ví như đóa hoa lê chớm nở, đúng như nghệ danh của chị - Sulli. Tài năng của Sulli được phát hiện từ năm 11 tuổi. Dù chỉ mới là một cô bé nhưng Sulli lại được nhiều người đánh giá cao.

Dù có bao nhiêu người mắng chửi, quay lưng, tôi vẫn yêu thương và ủng hộ Sulli.

Tôi hiểu việc trở thành một idol (ca sĩ thần tượng) không hề dễ dàng. Chị còn là idol ở một đất nước có gu thẩm mỹ và âm nhạc khó tính như Hàn Quốc. Cô gái sinh năm 1994 cố gắng tập luyện chăm chỉ mỗi ngày để có thể trở thành một idol toàn vẹn, không phụ lòng người hâm mộ. Tôi thật sự cảm thấy nể phục chị. Các cô gái cùng độ tuổi với Sulli đều đang sống vui vẻ, hồn nhiên, thoải mái hẹn hò người mình thích, đi cà phê trò chuyện cùng bạn bè. Nhưng chị lại chọn con đường trở thành người nổi tiếng.

Mỗi ngày, cập nhật những hình ảnh, tin tức từ fansite trong và ngoài nước của chị, tôi thấy yên tâm hơn vì tôi biết lúc đó chị đang thật sự hạnh phúc. Nhưng rồi những ngày huy hoàng ấy bất chợt vụt tắt khi loạt tin tức không hay về chị rầm rộ khắp các mặt báo. Tôi không hề bực tức, quay lưng với chị như những người hâm mộ khác. Trái lại, tôi càng thấy may mắn khi cuối cùng chị cũng tìm được người mà chị có thể tin tưởng, sẻ chia những khó khăn trong cuộc sống.

Sau khi Sulli rút khỏi ngành giải trí, chị không còn là cô gái vui vẻ của trước kia nữa. Chị nổi loạn đến mức bị cư dân mạng Hàn Quốc mắng chửi. Tôi vẫn quyết định tiếp tục dõi theo Sulli. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi cuối cùng chị cũng được sống như mong ước. Trải qua thời gian dài đầy tai tiếng, năm 2019 chị trở lại với hình ảnh đầy mới mẻ, bắt đầu lấy lại sự nổi tiếng đã đánh mất trước đây.

Sulli ra đi đã để lại bài học cho bản thân tôi lẫn mọi người rằng dù chỉ một lời nói vô tình cũng có thể giết chết một con người.

Sulli đi hát, đóng phim cùng cô bạn thân, tham gia các hoạt động thời trang... Nhưng dân mạng ở Hàn Quốc vẫn không buông tha cho cô gái nhỏ ấy. Mỗi ngày họ đều buông lời mắng chửi chị, ép chị đến mức phải chọn cách ra đi, rời xa thế giới này. Tôi nghĩ rằng thành tựu lớn nhất cuộc đời chị là để lại một bài học lớn cho mọi người, rằng chỉ cần một lời nói vô tình cũng có thể giết chết một con người.

Sulli ra đi mãi mãi nhưng vẫn sống trong tim những người hâm mộ. Hình ảnh trái đào nhỏ với nụ cười như giọt nước thuần khiết sẽ mãi tồn tại. Ở một thế giới khác, chị sẽ hạnh phúc hơn. Bởi vì chị là cô gái tốt bụng, tôi tin chắc là vậy.

Nguyễn Thị Thu Trang