Sân khấu 'Ngôi sao của năm' hình vương miện 0 Đạo diễn Long Kan chọn hình ảnh chiếc vương miện để thiết kế sân khấu nhằm nêu bật chủ đề 'Show me your crown' cho Gala Ngôi sao của năm 2019.

Bằng kinh nghiệm tổ chức giải thưởng Ngôi sao của năm hai mùa liên tiếp, đạo diễn Long Kan đã thực hiện hàng chục bản phác thảo sân khấu để chọn ra phương án tối ưu nhất rồi triển khai thiết kế và sản xuất. Theo đạo diễn, sân khấu Ngôi sao của năm không chỉ là không gian trình diễn hoành tráng, lộng lẫy mà còn là nơi mỗi nghệ sĩ khát khao được xuất hiện ít nhất một lần trong sự nghiệp. Bởi đó là nơi vinh danh những cống hiến và sức ảnh hưởng của họ trong lòng công chúng. Vì vậy anh quyết định chọn biểu tượng chiếc vương miện để thể hiện "quyền năng" dành cho mỗi nghệ sĩ sau khi đoạt giải cũng như niềm ao ước của những nghệ sĩ trẻ ao ước sở hữu.

Sân khấu của Gala Ngôi sao của năm 2019 với tông màu đen và vàng gold mang vẻ bóng bẩy và sang trọng.

Nếu "Show me your crown" là câu nói bóng bẩy để vinh danh sức ảnh hưởng của các ngôi sao trong mùa giải năm nay thì sân khấu Ngôi sao của năm lại chính là một chiếc vương miện khổng lồ đích thực. Nó được thiết kế theo phong cách hiện đại với công nghệ và hiệu ứng hình ảnh, sân khấu không chỉ mô phỏng từ chiếc vương miện toả sáng, mà còn "thiên biến vạn hoá" để giúp từng phần trình diễn tạo được bất ngờ và sinh động hơn.

Ngoài những hạng mục giải thưởng được trao trên sân khấu, khán giả sẽ được thưởng thức những phần trình diễn lần đầu tiên được dàn dựng với hàng loạt ca khúc nhạc phim và hit đình đám của năm qua phần trình diễn của các ca sĩ Chi Pu, Ngô Kiến Huy, Phạm Đình Thái Ngân...

Khu vực thảm đỏ cũng được bài trí công phu tựa như sàn diễn lớn để khách mời thể hiện phong cách thời trang dạ tiệc.

Thảm đỏ cũng sẽ trở nên sôi động hơn khi được "hô biến" thành sàn diễn của các khách mời nổi tiếng, để họ toả sáng trong vũ điệu sôi động và những sải chân đầy tự tin.

Ngoài ra, khu vực chụp ảnh được thiết kế riêng, tạo điểm nhấn độc đáo cho các ngôi sao. Đây cũng là nơi vinh danh các nghệ sĩ đoạt giải.

Sau dấu ấn 'Ngôi sao của năm 2018' với sân khấu đề cao tính bảo vệ môi trường, đạo diễn Long Kan hy vọng chương trình năm nay tiếp tục thu hút sự quan tâm của khán giả và nghệ sĩ Việt.

Đạo diễn Long Kan chia sẻ: "Ngoài những giải thưởng chính thống, báo Ngoisao.net và Fashion Voyage cùng kết hợp chọn trao giải cho các khách mời diện đẹp nhất trong đêm với giải thưởng King & Queen of the night trên sân khấu danh giá của Ngôi sao của năm. Bên cạnh đó các khách mời ăn mặc sành điệu và lộng lẫy nhất cũng được vinh danh với các giải thưởng Fashionista of the night và Best Extraordinary Dress. Vì vậy đừng ngần ngại diện những bộ cánh đẹp nhất xuất hiện trên thảm đỏ để lưu lại những hình ảnh và thước phim đẹp nhất tại sự kiện Ngôi sao của năm".

Gala Ngôi sao của năm 2019 diễn ra lúc 18h ngày 15/1 tại White Palace 108 Phạm Văn Đồng, Thủ Đức (TP HCM) với sự góp mặt của hơn 100 nghệ sĩ, khách mời trong nhiều lĩnh vực.