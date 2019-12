Phía sau người tôi thương 0 Fanclub Keys và Đóm sẽ luôn dõi theo, ủng hộ Jack và K-ICM trên con đường âm nhạc và cả trong cuộc sống.

Ai cũng có người mà mình yêu và muốn bảo vệ, tôi cũng không ngoại lệ. Lần đầu biết đến Jack và K-ICM là tôi đã thương ngay. Jack ít nói nhưng lại rất thương và lo lắng cho người hâm mộ. K-ICM cũng vậy. Mặc dù, Jack và K-ICM lại đáng lo nhất. Sóng gió tưởng chừng như buông tay nhưng hai cậu đã vượt qua vì phía sau còn có chúng tôi - Keys và Đóm luôn tin tưởng và mãi ủng hộ.

Dù ngoài kia có sao đi chăng nữa, xin hai cậu hãy tin rằng mình không bao giờ cô đơn. Nếu hai cậu là con thuyền thì Keys và Đóm sẽ là bến bờ an toàn cho hai cậu mỗi lúc giông bão. Nếu hai cậu là mặt trời thì Keys và Đóm sẽ là những bông hoa hướng dương luôn hướng về mặt trời.

Mọi người đều thấy sự nỗ lực và cố gắng của hai cậu. Không biết chúng ta đi với nhau bao lâu, chỉ biết là khi hai cậu còn đứng trên sân khấu thi Keys và Đóm luôn phía dưới cổ vũ. Khi ánh đèn sân khấu vụt tắt thì Keys và Đóm sẽ dùng thiết bị chiếu sáng cho hai cậu.

Sau này, già đi chắc chúng tôi sẽ không yêu hai cậu cuồng nhiệt như bây giờ nhưng sẽ mãi dõi theo hai cậu. Nó được minh chứng bằng khoảng thời gian đi qua mà chúng ta không bao giờ lấy lại được. Chẳng dễ dàng gì để đi đến hôm nay nên sẽ không bao giờ có sự từ bỏ. Phía sau hai cậu luôn có đại gia đình Key và Đóm. We are one family.

Nguyễn Hoàng Thái