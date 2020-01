NTK Devon Nguyễn lặng lẽ khẳng định chất riêng

Devon Nguyễn sinh năm 1987, tốt nghiệp trường Central Saint Martins ở London, nơi nhiều nhà thiết kế nổi tiếng thế giới từng theo học như Jimmy Choo, John Galliano, Stella McCartney... Khi còn ngồi trên ghế nhà trường, cô đã tham gia sản xuất hậu trường cho show Matthew Williamson Xuân hè 2010, nằm trong khuôn khổ London Fashion Week. Cô cũng từng làm việc tại nhà mốt Burberry. Sau 8 năm học tập ở châu Âu và tích lũy nhiều kinh nghiệm trong nghề, Devon về Việt Nam lập nghiệp. Cô từng tham gia nhiều show thời trang lớn ở trong nước và quốc tế như: Paris Fashion Week 2017, Vietnam Internatinal Fashion Week 2016, 2017, 2019, Đẹp Fashion Show, Elle Fashion Show...

Nhà thiết kế Devon Nguyễn.

Đã về nước hoạt động 6 năm và được giới chuyên môn đánh giá cao nhưng Devon lại rất im ắng trong việc quảng bá hình ảnh. Lý giải điều này, cô cho rằng không phải nhà thiết kế nào làm show rầm rộ và liên tục thì mới thành công. "Sự thành công của một thương hiệu đến từ tầm nhìn, tư duy đường dài cho đến kế hoạch phát triển. Hiện tại, không chỉ có cửa hàng ở Việt Nam, tôi đã đưa các sản phẩm của mình sang bán ở London, Berlin và Warsaw. Trong tương lai, tôi có nhiều dự định lớn khác cho thương hiệu của mình", cô gái 32 tuổi nói.

Trong năm qua, Devon Nguyễn đã thực hiện ba show thời trang, đem tới cho giới mộ điệu ba bộ sưu tập khác nhau nhưng đều mang tinh thần dị biệt, phá cách, đậm dấu ấn cá nhân.

Show "Cattitude" - Harbin Fashion Week (Trung Quốc), tháng 1/2019

Được tổ chức tại Harbin (Cáp Nhĩ Tân) vào tháng 1 hàng năm, Harbin Fashion Week quy tụ sự tham gia của nhiều nhà thiết kế trên khắp thế giới. Góp mặt ở sự kiện này, Devon Nguyễn trình làng bộ sưu tập "Cattitude" lấy cảm hứng từ sự uyển chuyển cũng như vẻ bí ẩn của loài mèo.

Những trang phục phóng khoáng, cá tính mang sắc đỏ chủ đạo khắc hoạ hình ảnh quý cô hiện đại, đầy kiêu hãnh, không ngại trở thành tâm điểm chú ý. Bộ sưu tập cũng giúp Devon khẳng định tên tuổi như một nhà thiết kế có tư duy độc đáo, đầy chất riêng.

Dàn mẫu chào kết ở show "Cattitude".

Show "Moonlight" - Hà Nội, tháng 8/2019

Devon cho biết, bộ sưu tập "Moonlight" lấy ý tưởng từ nghệ thuật avant-garde cho những bộ đồ streetwear. Avant-garde trong lĩnh vực thời trang được định nghĩa là những nguồn sáng tạo mới, khác với nhận định chung của số đông, mang tính siêu thực pha trộn vị lai và tính biểu tượng cao. Nhiều nhà mốt nổi tiếng thế giới là biểu tượng cho phong cách này như Alexander McQueen, Viktor & Rolf, Iris van Herpen, Thom Browne, Vivienne Westwood...

Với loạt sản phẩm này, Devon Nguyễn sử dụng kỹ thuật draping dựng rập 3D trong thiết kế ready-to-wear để tạo sự cân bằng giữa độ ứng dụng với tâm hồn bay bổng của người nghệ sĩ. Draping được coi là một trong những kỹ thuật khó nhất, là dựng quần áo 3D bằng cách sử dụng miếng vải quấn trực tiếp lên mannequin để từ đó tạo ra phom dáng một cách nghệ thuật. Kỹ thuật này đòi hỏi nhà thiết kế am hiểu tường tận về chất vải, đồng thời phải có tính sáng tạo không ngừng để làm ra những phom dáng khác biệt.

Bộ sưu tập gồm 40 tác phẩm dùng ánh trăng làm cảm hứng chủ đạo, thể hiện ở cả màu sắc lẫn họa tiết. Ra mắt trong thời điểm chớm thu, Devon chọn những thước vải crepe, lụa không nhàu, organza để phù hợp thời tiết, gần gũi và thân thiện với người mặc. Trong khi thế giới đang tung hô phong cách thập niên 1980 hào nhoáng với đầm sequin, áo độn vai, cầu vai khổng lồ..., nữ thiết kế Việt vẫn đi con đường riêng, thể hiện quan điểm thẩm mỹ cá nhân mạnh mẽ.

Devon chỉnh sửa trang phục cho các model trong hậu trường show "Moonlight".

Show "Shine Your Light" - Vietnam International Fashion Week, tháng 10/2019

"Người làm việc trong môi trường sáng tạo luôn phải chịu những áp lực. Họ muốn thoát khỏi vỏ bọc của bản thân và đôi khi, chính họ bị ám ảnh bởi những gì mình làm. Tốt hay không tốt, có đủ sáng tạo hay không, liệu sẽ được đón nhận hay bị chê bai... Những câu hỏi luôn vây quanh họ. Là một nhà thiết kế thời trang có tính nghệ sĩ, tôi cũng thường phải đối diện với cảm xúc này. Đó là nguồn cảm hứng để tôi tạo nên bộ sưu tập", Devon chia sẻ.

Dựa trên những suy nghĩ về bệnh trầm cảm dễ gặp ở giới nghệ sĩ, bà mẹ một con thực hiện 22 mẫu trang phục mang phong cách modern punk. Văn hóa punk phát triển vào những năm 1970 tại Mỹ, Anh và Australia, ủng hộ phương châm tự do ngôn luận và mang cái nhìn gai góc, gắn liền với những khẩu hiệu. Do vậy, Devon cũng đưa vào bộ sưu tập những dòng thông điệp súc tích nhằm cổ vũ tinh thần, động viên những người ở trong trạng thái cảm xúc như cô: "Be brave! Shine your light!" (Hãy dũng cảm. Hãy tỏa sáng); "Love's respect. Love shouldn’t hurt" (Tình yêu là sự tôn trọng. Tình yêu không nên gây tổn thương)...

Loạt thiết kế thuộc bộ sưu tập "Shine Your Light".

