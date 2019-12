Niềm tự hào của làng nhạc Việt 0 Sơn Tùng M-TP đã tạo ra những kỷ lục đáng ngưỡng mộ, đưa âm nhạc Việt tiến vào thị trường quốc tế.

Sơn Tùng M-TP - cái tên không còn quá xa lạ đối với giới trẻ Việt với những bản hit đình đám cùng lực lượng fan hùng hậu. Trong năm 2019, chàng trai trẻ sinh năm 1994 này đã có một vài dự án âm nhạc cho bản thân. Nổi trội trong số đó không thể không kể đến MV "Hãy trao cho anh" cùng sự hợp tác với rapper đình đám thế giới Snoop Dogg và nữ diễn viên, ca sĩ Madison Beer.

Chỉ trong một thời gian ngắn sau khi ra mắt, ca khúc đã xô đổ mọi kỷ lục của Vpop và đang nắm giữ khá nhiều kỷ lục như MV có lượt công chiếu đứng thứ ba thế giới; MV đạt 100 triệu view nhanh nhất Vpop và đứng thứ 50 trên thế giới; MV sở hữu lượt like nhiều nhất Việt Nam (hơn ba triệu ); MV được xem nhiều nhất thế giới trong một tuần lễ (tính ở thời điểm ra mắt); MV đạt #1 trending trên Youtube tại Việt Nam, Canada, Australia và Hàn Quốc; đồng thời lọt top trending khá nhiều các quốc gia khác.

Về mảng nhạc số, bài hát đã lập tức đạt #1 iTunes, #1 Apple Music , #1 Spotify thậm chí còn #1 iTunes ở cả Jordan. Chỉ bấy nhiêu thôi đã tạo nên cơn mưa kỷ lục vô tiền khoáng hậu ở Vpop. Đây chính là động lực và cũng là thách thức không hề nhỏ cho những sản phẩm tiếp theo của Sơn Tùng.

Những sản phẩm âm nhạc của Sơn Tùng càn phá nhiều bảng xếp hạng.

Một dự án nữa trong năm 2019 cũng không thể bỏ qua của chàng trai này chính là "Sky Tour". Sự kiện được tổ chức tại ba thành phố lớn là Hà Nội, Đà Nẵng và TP Hồ Chí Minh, thu hút đông đảo người hâm mộ tới tham dự.

Không phụ lòng các fan, Sơn Tùng đã cống hiến những đêm diễn hết mình cùng sự đầu tư chỉn chu về bài hát được mix mới hoàn toàn, trang phục, vũ đạo cũng như dàn âm thanh, ánh sáng đạt chuẩn quốc tế.

Là một Sky chân chính, tôi luôn theo sát hoạt động của Sơn Tùng.

Tưởng chừng như năm 2019 sẽ khép lại tại đây nhưng ngày 18/12 vừa qua, Sơn Tùng đã tạo ra một cú chốt cho năm bằng sự kiện công bố định hướng phát triển cho công ty M-TP Entertaiment trong năm 2020. Những sự kiện có thể điểm tên như mạng xã hội Sky Social, ba bài hát cùng album "Chúng ta", quán cà phê M-TP And Friends, thương hiệu thời trang Plus Eighty Four, M-TP Year End Concert. Đây là sự phát triển mới độc đáo và táo bạo của Sơn Tùng.

Chúng ta sẽ cùng nhau hy vọng bước đi mới đó sẽ có thể khiến mọi người thêm nhiều lần nữa tự hào về chàng trai trẻ quê Thái Bình này.

Nguyễn Ngọc Giang