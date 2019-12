Năm thành công của Sơn Tùng 0 "Hãy trao cho anh" của Sơn Tùng là sản phẩm nổi bật của Vpop 2019, đạt nhiều kỷ lục về lượng người xem không chỉ tại Việt Nam mà còn nhiều nước trên thế giới.

Ngày 1/7, siêu phẩm mang tên "Hãy trao cho anh" ra đời. Bài hát có tên tiếng Anh là "Give it to me" do Tùng hát kiêm sáng tác nhạc. Ca khúc đánh dấu sự trở lại của nam ca sĩ sau hơn một năm vắng bóng.



Ca khúc còn có sự xuất hiện của hai tên tuổi đình đám đến từ Âu Mỹ - rapper Snoop Dogg và nữ ca sĩ kiêm người mẫu 9X Madison Beer. Tính đến thời điểm hiện tại, ca khúc "Hãy trao cho anh" của Tùng đã thiết lập được các kỷ lục lịch sử của Vpop gồm:

- Đạt một triệu views trong tám phút.

- Đạt hai triệu views trong 14 phút.

- Sau 50 phút ra mắt MV đạt 4,7 triệu views.

- 10 triệu views trong ba giờ đồng hồ ra mắt.

- Top một trending Youtube Việt Nam sau 6 tiếng đồng hồ ra mắt.

- Lượt views hiện tại của MV hơn 12 triệu; trên 1,2 triệu lượt thích và gần 180 nghìn lượt bình luận.



Ở thành tích quốc tế, MV "Hãy trao cho anh" đạt được:

- Top hai trending Youtube tại Canada.

- Top năm trending Youtube tại Hàn Quốc.

- Top chín trending Youtube tại Mỹ.

- MV được xem nhiều nhất thế giới ngày 1/7.

- Top 14 trending YouTube toàn cầu.

- MV được xem nhiều nhất châu Á ngày 1/7.



"Hãy trao cho anh" là MV đạt được một triệu likes nhanh nhất trong lịch sử Vpop, sau 2 giờ 59 phút. Đây cũng là MV được xem lúc ra mắt nhiều thứ ba trên thế giới với 625.000 lượt xem, chỉ xếp sau "Kill This Love" của BlackPink và "Thank u, next" của Ariana Grande. Đến hiện tại, MV đạt 174.567.875 view.

Sơn Tùng trong MV "Hãy trao cho anh" xác lập các kỷ lục về lượng người xem.

Tối 18/6, Tùng đã công bố ba địa điểm đầu tiên diễn ra Sky tour 2019 là TP HCM, Đà Nẵng và Hà Nội. Đêm diễn mở màn cho tour xuyên Việt lần này sẽ được tổ chức vào ngày 28/7 tại nhà thi đấu Quân khu 7 (TP HCM).



Sau đó, Sơn Tùng và êkip sẽ đến Cung thể thao Tiên Sơn (Đà Nẵng) vào ngày 4/8. Ngày 11/8 là cuộc gặp gỡ với khán giả Hà Nội tại Cung thể thao Điền kinh. Ngày 18/12, Tùng xuất hiện với vai trò mới đó là chủ tịch.



Tùng công bố kế hoạch trong năm 2020:



- Lập mạng xã hội Sky Social.

- Khai trương quán cafe idol M-TP and Friends (Sơn Tùng M-TP cho biết sẽ thường xuyên lui tới quán cafe, thậm chí mặc tạp dề để vào đứng pha nước).

- Phát hành album "Chúng ta".

- Ba bài hát sẽ được ra mắt lần lượt với ba thể loại nhạc khác nhau hoàn toàn (sẽ cố gắng cho ra nhiều hơn ba bài hát).

- Tổ chức Sky Tour 2020.

- Ra mắt thương hiệu thời trang PlusEightyFour.

- Tổ chức M-TP Year End Concert.



Những thành tựu và kế hoạch quá sức hoành tráng, đều cho tôi nói riêng và tất cả Sky nói chung sự ngưỡng mộ. Tùng là người truyền cảm hứng cho tôi với câu nói: "Nếu muốn có được vị trí không ai ngồi được thì phải chịu những cảm giác không ai chịu được".

Để được thành công như ngày hôm nay Tùng đã trải qua rất nhiều sự cản trở, khó khăn và cũng như tôi muốn được thành công hay kiếm được nhiều tiền thì phải cố gắng ngay từ bây giờ.

Hơi tiếc nuối thật sự khi năm nay Tùng chỉ ra vỏn vẹn có một bài hát duy nhất. Hy vọng tới đây, năm 2020 sẽ là năm thật sự thành công hơn nữa trong sự nghiệp của Tùng. Anh Tùng ơi, quán coffe của anh nếu cần một vị trí phục vụ thì em sẽ sẵn sàng nhé.

Nguyễn Văn Huy