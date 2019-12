Chàng trai năm ấy 0 Wanbi Tuấn Anh đã không còn cơ hội cống hiến âm nhạc cho cuộc đời này, nhưng những gì anh để lại sẽ mãi tồn tại trong lòng người hâm mộ.

Cho đến bây giờ, ngoài Wanbi Tuấn Anh ra, dường như tôi không hâm mộ cuồng nhiệt một ai nữa. Nhắc đến anh, chắc ai cũng nhớ đến Đôi mắt, bài hát đã làm tên tuổi anh vang dội trong giới showbiz. Tôi biết Wanbi khá lâu, nhưng đến khi tôi nghe bài Tìm thấy, tôi đã chính thức hâm mộ anh ấy.

Wanbi bắt đầu sự nghiệp của mình với giải thưởng "Gương mặt ấn tượng" tại một cuộc thi "Diễn viên triển vọng" năm 2005, tiếp sau đó là giải "Hot Vteen" năm 2006. Sau thời gian chật vật trên con đường ca hát, Wanbi đã cho ra album đầu tiên mang tên "Wanbi 0901". Album này đã tạo một bước tiến lớn trong sự nghiệp ca hát của anh khi mang về giải thưởng "Album được khán giả yêu thích nhất".

Wanbi Tuấn Anh luôn là biểu tượng cho sự nỗ lực, ý chí bền bỉ, kiên cường chống lại căn bệnh ung thư quái ác trong lòng người hâm mộ.

Thành công dần đến với anh sau bao cố gắng và nỗ lực. Năm 2009, anh vinh dự nhận giải "Gương mặt triển vọng Làn Sóng Xanh". Cũng trong thời gian đó, Wanbi lấn sân điện ảnh với vai diễn khách mời trong phim "Áo cưới thiên thần". Không nghỉ ngơi một phút nào, anh tiếp tục phát hành album mới vào năm 2010.

Sự nghiệp đang trên đà đi lên, anh bất ngờ tuyên bố tạm ngưng hát do mắc bệnh u tuyến yên trong não. Lúc tôi biết tin, anh đã không còn bao nhiêu thời gian nữa rồi. Điều tôi thích nhất ở Wanbi không chỉ do anh hát hay, sáng tác giỏi. Anh ấy còn là người rất bản lĩnh và nghị lực khi tự mình chống chọi với căn bệnh quái ác trong suốt 4 năm. Đây vốn là căn bệnh trên thế giới trung bình một triệu người mới có một ca, vậy mà anh lại là người kém may mắn nhât trong số một triệu người đó.

Với tôi, hình ảnh anh ấy cười tươi sẽ luôn tồn tại.

Tôi hầu như chỉ thấy anh cười thôi. Đúng như những gì anh đã sáng tác: "Giờ đây tôi có mọi người, nụ cười mãi luôn trên bờ môi, thắp sáng lên những hy vọng về một ngày mới". Anh ra đi trong sự khóc thương của người thân và niềm nuối tiếc của người hâm mộ. Họ khóc vì không còn được trò chuyện cùng anh nữa, tiếc vì không còn được thấy anh tỏa sáng trên sân khấu. Anh từng nói: "Cám ơn tình yêu ấy, cám ơn cuộc sống này. Để tôi được hát mãi với con tim rất chân thành". Cám ơn vì Chúa đã mang anh đến với cuộc sống này.

Ngày 21/7/2019 này là đúng 6 năm kể từ khi anh ra đi. Wanbi không thể cống hiến tài năng của mình cho âm nhạc nữa nhưng những gì anh để lại đều là những thứ có giá trị và quý giá nhất.

Đinh Hương Thảo