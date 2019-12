BTS - thần tượng thứ hai của tôi 0 BTS cho ra đời những sản phẩm âm nhạc chất lượng về hình ảnh, âm thanh và thông điệp ý nghĩa trong từng MV về tuổi thanh xuân.

Một người thành công là gì? Chính là nhận được sự thần tượng từ bất cứ ai trên thế giới này. Đối với tôi, người tôi thần tượng nhất là mẹ tôi, nhưng trong bài viết này tôi sẽ không viết về mẹ bởi tôi sợ viết sẽ dài mấy trăm trang. Tôi sẽ nói về người tôi thần tượng thứ hai - nhóm nhạc Hàn Quốc BTS, còn được gọi là "Idol đại diện quốc gia".

Vậy thì BTS đã thành công như thế nào mà khiến tôi lại thần tượng như vậy? Không có một danh xưng nào có thể diễn tả những thành tựu đáng quý mà họ nhận được, chặng đường năm 2019 vừa rồi đã giúp cho BTS gặt hái được rất nhiều thành công.

Khi album của họ đứng đầu bảng xếp hạng Billboard 200, trở thành nghệ sĩ Hàn Quốc đầu tiên sở hữu hơn 10 triệu lượt theo dõi Twitter hay vươn lên vị trí hạng nhất Google Trend Search. Ở lễ trao giải danh tiếng MAMA 2019 (Mnet Asian Music Awards), họ trở thành chủ nhân của cả bốn Daesang (giải thưởng lớn nhất) và mang về tổng cộng chín cúp chiến thắng.

Công ty nghiên cứu thị trường Nielsen vừa công khai báo cáo về thị trường âm nhạc Mỹ trong 6 tháng vừa qua. Dữ liệu được tính từ ngày 4/1 đến ngày 20/6, báo cáo ghi lại nhiều thành tựu đáng kể của album Map of the Soul: Persona và tour diễn Speak Yourself.

- 230.000 đơn vị album tương đương cho Map of the Soul: Persona trong tuần kết thúc vào 12/4, kỷ lục lớn nhất cho một nhóm nhạc Kpop.

- 125 triệu lượt stream tổng cộng (từ ngày phát hành đến hạn cuối cùng cho báo cáo) cho Boy With Luv (ft. Halsey).

- Vị trí thứ ba trong top nghệ sĩ có đơn vị album tương đương và lượng stream của các track trực tuyến (bảy bản) cao nhất với 979.000.

- Map of the Soul: Persona đứng vị trí thứ tư trong số 10 album đỉnh nhất về tổng lượng doanh số nửa đầu 2019 với doanh số 343.000.

- Map of the Soul: Persona là album có physical sale cao nhất với 312 nghìn bản.

- Doanh thu từ tour Speak Yourself trong tuần (từ ngày 6/7 đến ngày 14/7) là 20.318.927 USD (tương đương 471 tỷ đồng) với bốn tour tại Nhật Bản (208.707 vé), đồng thời lọt vào top một Billboard Hot Tour chart.

- Đến thời điểm hiện tại, Speak Yourself tour đã thu về 99,3 triệu USD (tương đương 2.301 tỷ đồng).

Sau khi đã bỏ không ít thời gian để tìm hiểu về thần tượng của mình, tôi nhận thấy rằng bí quyết để họ thành công như ngày hôm này thật đơn giản, đó là sự chân thành từ trái tim. Bởi lẽ, trước khi họ nổi tiếng, bảy chàng trai đó cũng xuất thân từ các vùng quê và gia nhập vào một công ty không mấy nổi tiếng.

Nhưng cái đáng giá nhất mà họ có là sự nhiệt huyết và đam mê cháy bỏng, còn cả máu, mồ hôi và nước mắt nữa. Bằng cả trái tim của mình, BTS đã cho ra đời những sản phẩm âm nhạc rất chất lượng về mặt hình ảnh, âm thanh và thông điệp ý nghĩa trong từng MV.

Mỗi MV là một câu chuyện và liên tiếp nhau, truyền tải về thanh xuân, tuổi trẻ của mỗi chúng ta. Ai cũng có những giấc mơ, hoài bão của riêng mình, đã từng vấp ngã nhưng cuối cùng tuổi trẻ cũng sẽ qua đi và chúng ta đã trưởng thành từ những thất bại đó.

Các MV của BTS rất hay và ý nghĩa, nó làm lay động hàng triệu trái tim trên thế giới và ai cũng muốn nghe nhạc của họ. Sức ảnh hưởng của họ lên toàn cầu hiện nay là con số rất lớn. Điều khiến tôi luôn thần tượng họ là sự nỗ lực và hoàn thiện bản thân theo thời gian.

Tôi luôn lấy họ làm tấm gương để phấn đấu và thay đổi cách nhìn nhận của bản thân, tôi sẽ giống như họ, đối xử và làm việc chân thành từ trái tim và hết mình vì tuổi trẻ. Tôi hy vọng rằng mọi người hãy nghe nhạc của BTS và tận hưởng nó bằng cả trái tim để hiểu hết được thông điệp mà nhóm truyền tải.

Lầu Vĩnh Trinh