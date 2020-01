Quang Dũng - 'gã ngông' hiền lành trong âm nhạc

Đầu tư rất nhiều tiền để thực hiện đĩa than 'Nỗi niềm' trong ba năm nhưng Quang Dũng không quảng bá rộng rãi mà muốn khán giả tự tìm hiểu và cảm nhận giá trị của tác phẩm.

Gặp Quang Dũng trong một chiều Hà Nội ngày cuối năm, người người nhà nhà vội vã len lỏi trên những con đường tắc nghẽn còn anh thì nhẩn nha tập nhạc cho buổi biểu diễn vào lúc nửa đêm tại phòng trà. Thần sắc không tốt vì sức khỏe bị ảnh hưởng từ thời tiết thất thường của thủ đô nhưng khi nhắc đến đĩa than Nỗi niềm vừa hoàn thành, gương mặt nam ca sĩ bỗng sáng lên. Anh say sưa nói về đứa con tinh thần mà mình đã dành rất nhiều tâm huyết và rất tự hào vì nó.

Quang Dũng chia sẻ về đĩa than 'Nỗi niềm'

Đĩa than Nỗi niềm của Quang Dũng bao gồm 8 ca khúc nhạc trữ tình: Tôi với trời bơ vơ (Tùng Giang), Cô đơn (Nguyễn Ánh 9), Nếu một mai em qua đời (Phạm Duy), Tạ tình (Hoàng Thi Thơ), Nỗi niềm (Tuấn Khanh), Bài không tên số 5 (Vũ Thành An), Có những niềm riêng (Lê Tín Hương), Vì đó là em (Diệu Hương).



Mỗi bài hát đều chất chứa những nỗi niềm Quang Dũng từng trải qua. Anh nhìn thấy mình trong hình ảnh "Tôi đêm đêm cùng tiếng hát/cho vơi niềm thương nhớ/còn gì cho ước mơ" trong ca khúc Cô đơn của Nguyễn Ánh 9 hay "Từng ngày trôi qua tim anh héo úa/ Đêm đêm heo may len lén vào hồn tìm nhau/ Tìm làn môi ngoan nồng nàn thắm thiết/ Cho đêm không mơ, cơn mơ lẻ loi" ở Nỗi niềm của Tuấn Khanh... Nam ca sĩ cho biết, anh từng hát những ca khúc này khi mới vào nghề nhưng giờ thể hiện lại bằng một tâm thế hoàn toàn khác, của một người đàn ông trưởng thành và nhiều chiêm nghiệm hơn. Nghe lại đĩa than này, anh nhận ra độ chín của mình ở cảm xúc và cách xử lý bài hát sau nhiều năm thăng trầm trong cuộc sống.

Không tính lỗ lãi khi đầu tư đĩa than

Sản phẩm này được Quang Dũng ấp ủ trong vòng ba năm. Anh đảm nhận phần biên tập còn nhạc sĩ Vũ Quang Trung hòa âm, phối phí. Mọi công đoạn đều được thực hiện ở Mỹ. Ca sĩ phải thu âm trong phòng thu có sức chứa đủ cả dàn nhạc để đảm bảo chất lượng âm thanh đạt mức độ chân thực nhất. Anh thu 14 bài rồi chọn ra tám bài để in lên hai mặt đĩa. Quang Dũng không tiết lộ mình đã đầu tư bao nhiêu tiền nhưng cho biết anh đã phải vượt qua rất nhiều thử thách, những công đoạn nhiêu khê để hoàn thành sản phẩm này.

Giữa thời đại nhạc số phát triển và rất nhiều ca sĩ chạy theo việc làm MV tung lên YouTube, Quang Dũng như một "gã ngông" khi đầu tư cho một đĩa than tốn kém và kén người nghe. Hỏi anh muốn thể hiện điều gì thông qua sản phẩm này, anh cười hiền và bảo: "Ca sĩ nào cũng muốn chứng tỏ bản thân mình và càng nổi tiếng thì nhu cầu đó càng lớn. Tôi cũng muốn chứng minh nhưng thích bằng những việc khiêm tốn hơn là đao to búa lớn. Tôi thích làm một sản phẩm có thể khiến mình vừa có thể tự hào vừa nhận được sự trân trọng của những người trong nghề khi mang nó đi khoe ". Quang Dũng đã gửi Nỗi niềm cho nhiều nhạc sĩ kiêm nhà sản xuất âm nhạc sành sỏi như như Đức Trí, Lê Quang, Quang Minh... Anh rất vui vì mọi người đều đánh giá cao sản phẩm và trân trọng nỗi vất vả mà mình đã dành cho đĩa than này.

Bìa đĩa than 'Nỗi niềm' của Quang Dũng.

Giọng ca gốc Bình Định không màng lỗ lãi khi đầu tư cho Nỗi niềm. Nam ca sĩ chỉ nhớ mình đã dành ra ba năm ròng rã chứ không thể tổng kết mình đã đổ bao nhiêu tiền cho nó. Tuy nhiên, dù thời gian và tiền bạc bỏ ra có lớn bao nhiêu cũng không thể bằng cảm giác kiêu hãnh với sản phẩm và giá trị mà nó đem đến cho khán giả. Sau 25 năm đi hát, anh không còn phải lo nghĩ về tài chính nên vô tư cống hiến cho khán giả bằng những sản phẩm giá trị nhất.

Quang Dũng làm sản phẩm này còn bởi vì anh yêu thích cách khán giả nâng niu từng chiếc đĩa than. Họ thường nhẩn nha gạt chiếc cần của máy quay đĩa rồi ngồi nghe nhạc trong không gian lắng đọng chứ không xô bồ, vội vã. Những người yêu thích âm thanh trung thực của đĩa than thường kỹ tính và rất trung thành. Một khi đã nghe đĩa than, họ không muốn thử nghiệm những thể loại khác.

Là một nghệ sĩ luôn dốc hết tâm huyết cho sản phẩm của mình, Quang Dũng thấy ê chề khi ra CD trong thời đại khán giả chỉ thích nghe nhạc online. Sau hơn 20 năm đi hát, anh thấy không còn thử thách gì khi đứng trên sân khấu. Vì thế, anh tìm hướng đi mới. Năm 2013, Quang Dũng là ca sĩ Việt Nam đầu tiên thực hiện đĩa than khi ra mắt album nhạc Phạm Duy. Cảm giác không dễ dàng trong quá trình làm một đĩa than càng khiến anh thích chinh phục hơn. Đây cũng sẽ là con đường mà anh sẽ đi trong vài năm tới.