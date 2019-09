Đoan Trang suýt ngất xỉu trong tiệc cưới

Cách đây 7 năm, cô dâu Đoan Trang từng đối mặt với loạt sự cố trong ngày hỷ, bận tiếp khách quên cả ăn tiệc.

Tuy nhiên, một sự cố kế tiếp khiến Đoan Trang trở nên "rối bời". Một vài người cố chen lấn cùng gia đình Đoan Trang vào thang máy để lên hội trường cưới khiến tân nương phải nhờ sự can thiệp của bảo vệ. May mắn cô dâu có sự trợ giúp đắc lực từ người thân, wedding planner để giảm gánh nặng.

Ngay trước giờ hỷ sự, mẹ Đoan Trang bị tai nạn ở mắt. "May mắn rằng, ba tôi đã nhanh chóng đưa mẹ tới bệnh viện điều trị. Vì thế khi tới tiệc cưới, mẹ phải đeo kính bởi mắt vẫn còn sưng. Dù đau đớn nhưng gương mặt mẹ vẫn ánh lên niềm hạnh phúc khi con gái đi lấy chồng, khiến tôi rất xúc động trước tấm lòng của mẹ và thấy an tâm phần nào", người đẹp cho hay.

"Khi ấy, tôi không chỉ lo cho hôn lễ mà bận ghi hình nhiều chương trình truyền hình, biểu diễn ca nhạc, phát hành MV Độc bước . Hầu như cuộc sống của tôi diễn ra trên ôtô từ thay đồ, ăn uống, di chuyển, lên kế hoạch cưới. Tôi gần như không có thời gian ngủ mà chỉ chợp mắt khi xe đi từ nơi này sang nơi khác. Tôi sụt mất 5 kg khi chuẩn bị cưới", Đoan Trang chia sẻ. May mắn cô nhận được sự giúp đỡ rất lớn từ em trai Cao Trung Hiếu, các anh chị em khác trong gia đình và bạn bè thân hữu trong quá trình chuẩn bị.

"Tôi thấy rất hãnh diện khi được người chị thân thiết - chị Hồng Nhung - làm MC và hát trong ngày trọng đại của đời tôi. Đây là món quà khiến tôi nhớ mãi, góp phần rất lớn cho thành công của hôn lễ", Đoan Trang xúc động nói. Không chỉ hạnh phúc vì điều đó, niềm vui của cô dâu Đoan Trang còn tăng lên gấp bội vì màn trình diễn của dàn đồng ca toàn ngôi sao gồm: vợ chồng Lưu Hương Giang - Hồ Hoài Anh, Phương Linh - Hà Anh Tuấn cùng dàn hợp xướng của Nhạc viện thành phố. Đây là ý tưởng của chú rể, em trai cô dâu và những người bạn thân thiết trong làng giải trí của tân nương. Các ngôi sao đã âm thầm tập luyện từ trước cùng em cô dâu và thể hiện các ca khúc: Dancing Queen - ca khúc từ quê hương Thụy Điển của chú rể, You Raise Me Up.



Cô dâu và chú rể còn hòa giọng hát lại ca khúc Love for life được Đoan Trang thể hiện tại công ty chồng trong lần đầu họ quen biết nhau. Chính chú rể Johan Wicklund đã bỏ công sửa phần lời của ca khúc để truyền tải thông điệp tình yêu của họ trong ngày cưới.

"Tôi thấy mình rất may mắn, hạnh phúc khi có được tiệc cưới đáng nhớ đến như vậy. Không gian ấm cúng, món ăn ngon, hai vợ chồng tôi được tiếp xúc, trò chuyện gần gũi với khách mời", Đoan Trang bộc bạch.

"Tình yêu sẽ giải quyết được tất cả"

Uyên ương đến từ hai quốc gia khác nhau, có nền tảng văn hóa hoàn toàn khác nhau, cách biệt 8 tuổi. Do đó, Đoan Trang không phủ nhận cô và chồng đôi lúc gặp bất hòa, mâu thuẫn vì nhiều khác biệt khi bước vào cuộc sống chung.