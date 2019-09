Đế chế Chanel Cosmetics qua gần một thế kỷ

Thị trường làm đẹp của Chanel khởi đầu bằng nước hoa Chanel No.5 rồi mở rộng thành thương hiệu mỹ phẩm gồm trang điểm, dưỡng da và nước hoa.

Là thương hiệu thời trang nổi tiếng toàn cầu, Chanel sở hữu nhiều dòng sản phẩm kinh điển, trong đó có túi xách Chanel quả trám, trang phục vải tweed, đặc biệt không thể bỏ qua nước hoa Chanel No 5. Giới thiệu dòng nước hoa cao cấp vào năm 1921, Chanel đã đánh dấu mốc lớn cho sự ra đời và phát triển của địa hạt mỹ phẩm nhà Chanel.

Tiến vào ngành làm đẹp bằng hương nước hoa quyến rũ

Năm 1909, Coco Chanel cùng người tình là Etienne Balsan - một doanh nhân trong ngành dệt may đến Paris và mở một cửa hàng thời trang nhỏ dưới căn hộ của Balsan, lấy tên là House of Chanel. Tại đây, Chanel có cơ hội gặp gỡ những người trong tầng lớp thượng lưu, bán cho họ những chiếc mũ và trang phục do mình tự thiết kế. Tại đây, bà quen Arthur Boy Capel - một khách hàng thuộc tầng lớp quý tộc. Năm 1910, Coco mở một cửa hàng thời trang chuyên bán trang phục nữ lấy tên Chanel Modes tại Cambon, Paris. Năm 1913, Boy Capel nhận ra khiếu kinh doanh ở Coco Chanel và tài trợ cho bà mở hai cửa hàng thời trang ở Deauville và Biarritz chuyên bán quần áo cao cấp cho phụ nữ với những thiết kế ứng dụng.

Năm 1915, thiết kế và trang phục của Chanel nổi tiếng khắp nước Pháp. Bà trở thành hiện tượng trong làng thời trang Pháp với chuỗi cửa hàng thành công tại Paris. Những năm 1915-1917, danh tiếng của Chanel lan rộng khắp châu Âu. Lúc này, nữ doanh nhân thành đạt lại mong muốn tạo ra một thứ hương thơm đại diện cho những người phụ nữ mới mẻ, hiện đại.

Thời điểm đó, cách duy nhất để tạo ra mùi hương tươi mát là dùng các loại hoa quả như chanh hay cam nhưng chúng lại không bền mùi trên cơ thể. Cuối mùa hè năm 1920, khi Chanel đi du lịch ở Côte d'zur, bà biết một chuyên gia nước hoa tên là Ernest Beaux, người từng làm việc cho hoàng gia Nga và sống gần Grasse, trung tâm của ngành công nghiệp nước hoa. Bà đề nghị Beaux tạo ra một mùi nước hoa theo yêu cầu của mình. Khi hợp tác, Ernest Beaux được huyền thoại thời trang liên tục nhắc nhở rằng: "Tôi muốn tạo ra một loại nước hoa mang mùi đặc trưng của phụ nữ. Tôi muốn trao cho phụ nữ một mùi hương nhân tạo. Nhân tạo theo ý tôi ở đây là được tổng hợp từ nhiều loại hương liệu khác nhau".

Beaux mất vài tháng để hoàn thiện một mùi hương mới và cuối cùng đưa 10 mẫu cho Chanel lựa chọn. Các mẫu này được đánh số từ 1 đến 5 và từ 20 đến 24. Kết quả Chanel chọn mẫu số 5. Mùi hương quyến rũ được tạo ra bằng cách kết hợp 80 loại hương liệu khác nhau, trong đó 5 nguyên liệu chính là hoa hồng, hoa nhài xứ Grasse, hoa cam đắng (neroli), gỗ đàn hương và aldehyde. "Một loại nước hoa không giống bất cứ thứ gì khác. Nước hoa của một người phụ nữ, với mùi hương của một người phụ nữ" Chanel nói.

"Bạn có thể lộng lẫy vào tuổi 30, lịch lãm ở tuổi 40 và quyến rũ khó cưỡng cho cả phần đời còn lại" Coco Chanel.