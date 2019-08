Đạo diễn Danh Dũng: 'Về nhà đi con' thành công vượt xa tưởng tượng

Nguyễn Danh Dũng - đạo diễn 'Về nhà đi con' - và êkíp dự đoán phim sẽ thu hút khán giả nhưng những gì 85 tập phim đạt được đã vượt mọi mong chờ.

"Chúng tôi đã cắt đi chục tập so với kịch bản ban đầu"

- Phim được rất nhiều người yêu thích nhưng vẫn có những ý kiến trái chiều. Điều đó ảnh hưởng thế nào đến tâm lý của anh cũng như êkíp trong quá trình hoàn thiện các tập tiếp theo?



- Bắt tay vào làm Về nhà đi con, tôi chỉ đặt mục tiêu tạo ra một sản phẩm văn hóa gần gũi, ấm áp, có sự lôi cuốn nhất định chứ không dám nghĩ đến việc phim sẽ được khán giả trông đợi nhiều đến thế khi lên sóng. Kỳ vọng của khán giả đôi khi khiến những người làm phim rất mệt nhưng cũng là động lực để chúng tôi làm tốt hơn.

Trước khi bấm máy, tôi đã ngồi mổ xẻ cùng biên kịch, biên tập Thủy Nguyễn. Từ đó, chúng tôi đã tính toán và lên đề cương rất chặt chẽ cho phim từ đầu đến cuối. Mỗi tình tiết trong phim như những con sóng, con này vỗ ào, con kia vỗ nhẹ và tất cả tạo ra sự hài hòa, cân đối cũng như nhiều màu sắc, sắc thái cho tổng thể câu chuyện. Chúng tôi trân trọng ý kiến khán giả nhưng mạch chuyện, số tập hay dung lượng của phim đều đã được định hướng rất kỹ ngay từ đầu nên chỉ biết tiếp tục làm theo điều đó để phục vụ đại đa số khán giả. Chúng tôi tiếp thu mọi đóng góp và sẽ áp dụng cho những phim sau.

- Anh giải thích thế nào về việc phim được định hướng rất kỹ ngay từ đầu nhưng lại có 85 tập thay vì 66 tập như dự kiến?

- Kịch bản của Về nhà đi con từ đầu đến cuối chỉ có 66 tập, không có chuyện viết thêm nhưng có 2 yếu tố dẫn đến việc số tập của phim nhiều hơn dự hơn. Thứ nhất là do sự hưng phấn, sáng tạo của các diễn viên và êkíp trên trường quay. Chỉ cần mỗi người như ông Sơn, cô Huệ hay cô Thư... muốn phát triển nhân vật của mình thêm một tí để tạo sức thuyết phục, bộc lộ mạnh nhất tính cách nhân vật là các phân đoạn đã dài thêm so với dự kiến. Thứ hai là do biên kịch lần đầu chuyển từ viết phim 45 phút sang 25 phút nên chưa thể định lượng đúng. Hai yếu tố đó kết hợp lại đã khiến cho số tập của Về nhà đi con tăng lên tới 85 tập. Khán giả bảo chúng tôi cố tình bôi ra nhưng thực tế không phải vậy. Nếu so đi tính lại thì chúng tôi đã thêm rất nhiều và cũng cắt đi khoảng chục tập so với kịch bản ban đầu.