CEO 8X mơ nâng cao giá trị nông sản Việt qua chai nước ép

Từ bỏ công việc lương nghìn USD, Lê Bá Hải Siêu là người đầu tiên sản xuất nước ép trái cây nguyên chất theo công nghệ HPP tại Việt Nam.

Trong vòng vài năm trở lại đây, thị trường nước giải khát thế giới liên tục chào đón sự xuất hiện và lên ngôi của hàng loạt các thương hiệu nước ép trái cây tươi theo công nghệ xử lý áp suất cao (High Pressure Processing - HPP) của các ông lớn như: Suja (Coca – Cola), Naked Juice (Pepsi) hay Evulution Fresh (Starbucks).

HPP là công nghệ mới cho phép ép cả rau và hoa quả mà không sinh ra nhiệt, giữ lại được tối đa vitamin, khoáng chất và enzymes đồng thời giúp nâng cao thời gian bảo quản mà không cần dùng hóa chất. Không những thành công về mặt doanh thu, những thương hiệu trên còn được người tiêu dùng đánh giá cao về mặt chất lượng là loại nước uống bổ dưỡng tốt cho sức khỏe.

Ước mơ nâng cao giá trị nông sản Việt của CEO 8X

Với một đất nước nhiệt đới, hoa quả phong phú như Việt Nam thì việc các loại nước ép tươi được bán từ vỉa hè, đến khách sạn hạng sang, từ cửa hàng tạp hóa đến siêu thị rất phổ biến. Tuy nhiên, tại Việt Nam chưa có một thương hiệu nước ép tươi nào sử dụng công nghệ hiện đại HPP nhằm giữ lại tối đa các dưỡng chất trong quá trình sản xuất. Trước băn khoăn đó, anh Lê Bá Hải Siêu đã cho ra đời sản phẩm nước ép tươi Fresh Saigon sử dụng công nghệ HPP đầu tiên tại Việt Nam.

Thách thức luôn chực chờ thử lửa đam mê

Từng làm việc trong lĩnh vực truyền thông, anh Lê Bá Hải Siêu có nhiều cơ hội làm việc các tập đoàn lớn với mức lương vài nghìn USD/tháng. Thế nhưng anh Siêu lại lựa chọn con đường gian nan hơn là khởi nghiệp với sản phẩm nước ép trái cây theo công nghệ HPP với ước mơ "nâng cao giá trị nông sản Việt".

"Trong chuyến công tác tới Bình Thuận năm 2016, nhìn hàng tấn thanh long tươi của bà con nông dân phải đổ bỏ vì thương lái không thu mua khiến tôi rất xót xa. Tôi băn khoăn liệu mình có thể tạo ra một sản phẩm có hàm lượng công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp nhằm giúp bà con nông dân giải quyết bài toán được mùa mất giá hay không?", Lê Bá Hải Siêu trăn trở.

Nông dân Bình Thuận phải cắt bỏ thanh long cho bò ăn vì thương lái không thu mua. Ảnh: Khoa Nguyễn.

Qua nhiều lần tìm hiểu và trực tiếp đến Đài Loan tiếp xúc với các nhà máy sử dụng công nghệ HPP trong lĩnh vực F & B (Thực phẩm và đồ uống), Lê Bá Hải Siêu nhanh chóng nhận thấy tiềm năng của việc ứng dụng công nghệ HPP vào sản xuất nước ép trái cây tươi tại Việt Nam.

Công nghệ ép lạnh HPP có ưu điểm vượt trội là thanh trùng bằng nhiệt lạnh giúp giữ lại nguyên chất dinh dưỡng trong thực phẩm tươi. Đồng thời ở áp lực rất cao, các loại vi khuẩn như vi khuẩn Listeria monocytogenes, E. coli, Salmonella, Campylobacter và Vibrio spp đều bị vô hiệu hoá, nâng cao thời gian bảo quản nước ép tươi lên đến 30 ngày.

CEO Fresh Saigon, Lê Bá Hải Siêu.

"Lúc đó tại Việt Nam không nhiều người biết đến công nghệ HPP. Vì vậy tôi càng quyết tâm sẽ đem công nghệ này về nhằm biến nông sản Việt trở thành thực phẩm cao cấp đáp ứng tiêu chí tươi, sạch, bảo toàn giá trị dinh dưỡng, có lợi cho sức khoẻ", CEO Fresh Saigon nhớ lại.



Là người đầu tiên áp dụng công nghệ HPP trong sản xuất đồ uống, Lê Bá Hải Siêu đã thuyết phục đối tác Đài Loan chuyển giao công nghệ để có thể sản xuất tại Việt Nam. Đồng thời, anh mời các chuyên gia có thâm niên trong lĩnh vực đồ uống và dinh dưỡng về nghiên cứu công thức các loại nước ép để có thể tạo ra những sản phẩm có hương vị độc đáo riêng.

Tháng 3/2017, những sản phẩm đầu tiên của Fresh Saigon ra đời. Tuy nhiên khi đó, khái niệm nước ép tươi theo công nghệ HPP vẫn còn xa lạ với thị trường Việt Nam.

"Khi tôi giới thiệu những chai nước ép tươi Fresh Saigon đến nhiều khách hàng thì họ nói nếu chúng tôi bán bằng giá những chai nước ép thông thường thì mua, còn không thì thôi vì họ không quan tâm đến công nghệ ép lạnh HPP là gì", CEO Fresh Saigon kể.

Mỗi chai nước ép trái cây tươi Fresh Saigon trọng lượng 300 ml có giá khoảng 95.000 đồng. Đây là mức giá khá cao nếu so sánh với các loại nước ép trái cây đang có mặt trên thị trường. Chính vì vậy ban đầu CEO Fresh Saigon hướng đến đối tượng khách hàng là những người thực sự quan tâm đến sức khỏe và dinh dưỡng.

Để thuyết phục khách hàng thay đổi thói quen sử dụng nước ép trái cây tươi nguyên chất không đường, CEO Lê Bá Hải Siêu không ngần ngại để khách hàng dùng thử các sản phẩm và không ngừng cải tiến công thức các loại nước ép.

Bộ sản phẩm nước ép trái cây tươi giành giải vàng tại Singapore Taste Awards 2019 của Fresh Saigon.

Lê Bá Hải Siêu và các cộng sự đã trải qua những chuỗi ngày đầy khó khăn, thử thách. Trong muôn vàn khó khăn khi đó, nguồn vốn thực hiện dự án là vấn đề "đau đầu" nhất của CEO 8X.

"Con người khi khó khăn sẽ trở nên nghị lực. Tôi khởi nghiệp khi mới lập gia đình nên không thể gọi là dễ dàng. Hơn nữa ngành kinh doanh sản xuất thức uống là ngành đang có sự cạnh tranh khốc liệt tại Việt Nam, người lần đầu tiên tham gia như tôi lại càng khó nữa. May mắn vợ tôi luôn ủng hộ quyết định của chồng và để tôi dốc toàn bộ vốn để đầu tư vào dự án", CEO tâm sự.

Hướng đến cuộc chơi lớn hơn

Miệt mài với những ngày làm việc thâu đêm, những tháng ngược xuôi khắp các vùng miền để giới thiệu sản phẩm. Sau 3 năm, Fresh Saigon đã có mặt tại các thành phố lớn trên toàn quốc. Hiện Fresh Saigon đã phát triển và cho ra đời thế hệ sản phẩm thứ 2 và cũng là thế hệ sản phẩm vừa đạt hai giải vàng và một giải bạc tại lễ trao giải thưởng Singapore Taste Awards 2019. Đây là lần đầu tiên một đại diện Việt Nam trong lĩnh vực thực phẩm và dịch vụ ăn uống giành giải thưởng này, khẳng định được chất lượng hàng Việt Nam theo tiêu chuẩn quốc tế.

Để đạt được thành quả trên, đội ngũ R&D (nghiên cứu sản phẩm) và nhà sáng lập Fresh Saigon đã dày công nghiên cứu hơn 10.000 giờ. Sản phẩm nước ép theo công nghệ HPP của Fresh Saigon đáp ứng tiêu chuẩn về ISO 22000 (tiêu chuẩn quốc tế về vệ sinh an toàn thực phẩm), chuẩn clean label (nhãn sạch) quốc tế với tiêu chí 5 không: Không chất bảo quản, không đường, không hương vị, không màu, không thực phẩm biến đổi GEN, không thêm nước.

Không sợ thất bại chính là phương châm của Lê Bá Hải Siêu khi khởi nghiệp.

"Kinh tế Việt Nam đang tăng trưởng, người dân ngày càng có nhu cầu sử dụng sản phẩm tốt, từ nhu cầu ăn no trở thành ăn ngon và từ ăn ngon thành ăn khỏe, an toàn. Fresh Saigon hướng đến cuộc chơi lớn hơn, đó là tạo ra sản phẩm ‘Made in Vietnam’ mang tiêu chuẩn toàn cầu", CEO 8X nói.

CEO Fresh Saigon thừa nhận khởi nghiệp là một con đường đầy chông gai, bất ổn định nhưng cũng đầy hoa hồng cho những ai dám mạo hiểm. Giấc mơ của CEO 8X bây giờ đã vượt khỏi những đam mê của 3 năm trước. Ngồi trong phòng nghiên cứu công thức của các loại nước ép mới cùng đội ngũ kỹ thuật viên, Lê Bá Hải Siêu đang mơ về những sản phẩm chất lượng trước hết là dành cho người Việt.

Sơn Nam