Bảo Thanh hoãn sinh con vì 'Về nhà đi con'

Vì quá tâm đắc với kịch bản của 'Về nhà đi con' và vai Anh Thư, Bảo Thanh đã hoãn kế hoạch sinh con trong năm 2019 và cho rằng đó là quyết định đúng đắn.

Thành công đến từ "thiên thời, địa lợi, nhân hoà"

- Năm 2019 với chị như thế nào?

- Nếu dùng một từ để nói về năm 2019 thì có lẽ là "may mắn". Đầu năm 2019, tôi không có ý định nhận phim vì đã lên kế hoạch sinh em bé. Thế nhưng, không hiểu vì sao, cơ may nào mà tôi lại được đọc kịch bản Về nhà đi con và nhận lời mời từ VFC. Kịch bản ấy quá hấp dẫn nên tôi đã quyết định làm phim thay vì sinh em bé. Nhìn lại, tôi vẫn thấy đây là một năm quá may mắn và thành công của mình.

- Đâu là điều khiến chị tâm đắc nhất trong năm vừa qua?

- Trong công việc, điều tôi tâm đắc nhất là đã chọn đúng con đường để đi. Tử vi của tuổi Canh Ngọ năm 2019 viết rằng nếu ngựa phi đúng đường thì sẽ đạt được thành công còn nếu phi lòng vòng thì mãi cũng chẳng tìm được đích đến. Tôi nghĩ rằng mình đã đúng đường. Nếu lựa chọn sinh em bé thay vì làm phim thì có lẽ năm 2019 của tôi sẽ đi theo một hướng khác.



Bên cạnh đó, tôi rất vui, hạnh phúc vì bên cạnh mình luôn luôn có nhiều người yêu thương. Tôi cảm nhận được rằng mọi người luôn dõi theo và ủng hộ mình trong từng bước đi dù mình có lựa chọn thế nào hay làm bất kỳ điều gì.

Bảo Thanh chia sẻ về năm 2019 của mình

- Sau một năm lỡ hẹn để tập trung cho sự nghiệp, chị định thế nào với việc sinh em bé thứ hai?

- Tôi là người hơi mê tín một chút nên cũng dựa vào tâm linh trong chuyện có em bé. Nếu tôi sinh con vào năm 2020, tuổi của em bé sẽ không hợp với tuổi của mẹ. Vì vậy, tôi sẽ dời kế hoạch có thêm con sang năm 2021.

Bảo Thanh trong buổi phỏng vấn với báo Ngoisao.net.

- Theo chị, thành công của vai Anh Thư đến từ đâu?

- "Thiên thời, địa lợi, nhân hòa" đã tạo nên thành công của Về nhà đi con. Tôi chỉ là một nhân tố rất nhỏ trong bộ phim mà thôi. Chưa tính tới dàn diễn phim khủng, êkíp đoàn làm phim cũng đóng vai trò quan trọng trong thành công ấy.



Tất cả các anh chị đều là những người không thể thiếu, luôn làm việc ngày đêm, luôn chuyên nghiệp và lúc nào cũng quan tâm, chăm sóc lẫn nhau như một gia đình thực sự ở ngoài đời. Mỗi ngày đi làm, tôi đều quan sát rất kỹ. Ở đoàn phim, nếu chẳng may có ai đó bị xước tay xước chân hay ngã đau thì sáng hôm sau đã có người mua thuốc, hỏi thăm. Từng điều nhỏ bé như thế cộng lại để tạo nên thành công của Về nhà đi con.



Có lẽ tôi may mắn khi lựa chọn được vai diễn mà ngay khi đọc kịch bản đã thấy tâm đắc. Phim mang đề tài gia đình với những câu chuyện gần gũi, xảy ra thường nhật, mang tính thời sự trong cuộc sống của mỗi chúng ta. Bên cạnh đó là sự thể hiện xuất sắc của dàn diễn viên. Không thể nói một cá nhân nào đó mang đến thành công cho bộ phim vì thành quả ấy là do mọi yếu tố cộng hưởng lại.

- Ngoài tài năng diễn xuất, chị nghĩ rằng đâu là điều góp phần quan trọng trong thành công của mình?



- Đối với mọi nghệ sĩ, hậu phương là điều rất quan trọng. Nếu như hậu phương không vững chắc, tôi không thể nào yên tâm để ra chiến trường. Việc đi làm phim cũng giống như đi săn, sẽ có lúc được nhưng cũng có lúc trắng tay trở về. Thế nhưng, quan trọng là ngày mai mình vẫn đi vì yên tâm rằng đã có hậu phương vững chắc, có mọi người luôn yêu thương, lo lắng dù mình ở bất kỳ nơi đâu.