Bảo Nhân, Nam Cito - cặp đạo diễn sau thành công 'Gái già lắm chiêu 3'

Cặp bài trùng đạo diễn Bảo Nhân, Nam Cito chọn dòng phim về cuộc sống thị thành, hiện đại và sang chảnh nên luôn đầu tư kinh phí lớn.

"Người ta nói chúng tôi chỉ giỏi làm phim nhà giàu"

- Các anh từng nói phần ba thể hiện rõ hiệu quả của mô hình làm phim khép kín "tự cung, tự cấp", tức là sử dụng tất cả nguồn lực trong êkíp mà không phụ thuộc vào nhà đầu tư hay tìm kiếm nhân sự chủ chốt bên ngoài. Yếu tố quan trọng tạo nên một đội ngũ như vậy là gì?

- Nam Cito: Là tiềm lực kinh tế và yếu tố con người. Chúng tôi có lợi thế vừa là đạo diễn, vừa là doanh nhân, đầu tư cho chính dự án của mình chứ không đi làm thuê. Chúng tôi sáng lập nên Mar6 Pictures, lên quy trình tự sáng tạo nội dung, kịch bản, sản xuất phim và PR Marketing cho mọi dự án của mình. Cả hai mất 5 năm hoàn thiện và tinh tuyển êkíp nhân sự chuyên nghiệp. Hiện tại, chúng tôi có thể tự tin nói rằng cả hai đã trưởng thành, đứng vững trong công nghiệp phim ảnh này.

- Sự chủ động về tiềm lực kinh tế hay cá tính làm phim đem đến thành công cho các anh?

- Nam Cito: Tôi cho rằng sự khác biệt nằm ở cá tính làm phim chứ không phải ở tiềm lực kinh tế. Bởi dù bạn có tiền nhưng chưa chắc tạo nên được bộ phim hay và thành công. Gu thẩm mỹ, sự nhạy cảm nắm bắt xu hướng để tạo nên câu chuyện thú vị, hợp thị hiếu khán giả mới là điều khiến bạn trụ được ở thị trường này.

Bảo Nhân: Đúng vậy, phong cách làm phim của chúng tôi rất thoải mái và dựa trên những ưu điểm, lợi thế bản thân. Đó có thể gọi là sự tự do trong sáng tạo bởi cả hai được đặc quyền tự quyết định việc mình làm gì cho phim mà không bị can thiệp bởi nhà đầu tư. Chính sự chủ động đó khiến các dự án của chúng tôi diễn ra trôi chảy và nhanh gọn. Tôi cho rằng khi không chịu sự can thiệp của người khác, được tự do thể hiện cá tính của mình, sự sáng tạo của bạn sẽ mang dấu ấn cá nhân rõ nét nhất.

- Có ý kiến cho rằng phim của hai anh luôn vẽ lên một thế giới hơi xa rời thực tế: hào nhoáng, xa hoa quá mức. Những nhân vật chính trong phim đều là những người giàu có, thời thượng và rất sang chảnh. Các anh nghĩ sao?

Nam Cito, Bảo Nhân đồng điệu trong sáng tạo nghệ thuật lẫn tầm nhìn kinh doanh trong điện ảnh.

- Bảo Nhân: Có người nói rằng chúng tôi chỉ giỏi làm phim nhà giàu. Tôi cho đó là lời khen hơn là sự mỉa mai. Bởi như tôi nói, chúng tôi là người có đặc quyền tự quyết định lựa chọn việc sản xuất phim gì, chủ động sáng tạo mà không lệ thuộc vào nhà đầu tư, nên sẽ làm những dự án mà chúng tôi thấy hứng thú. Tôi và Nam hiểu rõ thế mạnh của mình. Đó là sự am hiểu và có trải nghiệm ở môi trường hiện đại, đương đại. Điều ấy khiến tôi dễ dàng tạo nên thế giới trong phim thực tế, khiến khán giả tin rằng thế giới đó, cuộc sống đó của nhân vật là có thực.

Nam Cito: Phim phải phản ánh cuộc sống ở đời thực. Tôi chọn phát triển với dòng chick-flick, xoay quanh cuộc sống của những phụ nữ hiện đại, thành thị. Để tạo nên "vũ trụ sang chảnh, giàu có", chúng tôi phải chuẩn bị rất kỹ những tư liệu và trải nghiệm thực tế để khi đưa lên phim, những cuộc sống đó phải đáng tin tuyệt đối. Chúng tôi muốn hướng khán giả mơ ước về một cuộc sống hiện đại, giàu có và hạnh phúc.