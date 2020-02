Ý nghĩa loạt hình xăm trên cơ thể Tóc Tiên

Hình xăm "It's choice not chance that determines your destiny" (tạm dịch: Lựa chọn của bản thân mới là thứ quyết định số phận) dọc theo hông phải nhắc nhở, động viên cô về thái độ cũng như cách sống tích cực thay vì đổ lỗi cho số phận.