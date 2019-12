Vân Hugo cùng nhiều chị em hết nám trong 30 ngày kịp đón Tết

Cô Hải Vân (60 tuổi) có tiền sử da nám mảng đậm, ở tầng trung bì và thượng bì, da mỏng nổi nhiều mao mạch li ti do sử dụng mỹ phẩm chứa nhiều corticoid trong thời gian dài. Sau 8 buổi trị liệu, bác sĩ tiến hành thanh lý so sánh kết quả thực tế và bản cam kết đã ký trước đó. Nám hết đến 93%, vượt 3% so với cam kết. "Hết nám, da còn căng sáng, tôi cảm thấy vui vẻ hơn, tự tin phấn khởi tham gia các hoạt động trong khu phố", cô Hải Vân cho biết.