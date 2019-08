Trẻ ra nhiều tuổi với giải pháp nâng cơ, căng da tại Khơ Thị 0 Viện thẩm mỹ Khơ Thị kết hợp Ultherapy 2019 và Thermage FLX với một số giải pháp khác để nâng cao hiệu quả làm đẹp.

"Các công nghệ đều có ưu và nhược điểm. Điều quan trọng là nhìn thấy nhược điểm rồi tìm ra giải pháp khắc phục, từ đó mới mang lại hiệu quả cao nhất cho mọi người", Hoa hậu Thu Hoài - Tổng giám đốc viện thẩm mỹ Khơ Thị - chia sẻ trong buổi ra mắt cơ sở mới tại TP HCM cuối tháng 7. Sự kiện quy tụ nhiều ngôi sao như Ý Lan, Thanh Hà, Mỹ Tâm, Quang Dũng...

Để có được sự tin tưởng của những nghệ sĩ khó tính như NSƯT Thành Lộc, ca sĩ Ý Lan... Hoa hậu Thu Hoài và Khơ Thị luôn nỗ lực tìm tòi, khắc phục nhược điểm của các công nghệ. Theo Thu Hoài, Ultherapy 2019 và Thermage FLX được nhiều sao Hollywood áp dụng vì hiệu quả căng da, nâng cơ. Khi đưa hai công nghệ này về thực hiện tại Việt Nam, các chuyên gia của Khơ Thị tìm ra vài hạn chế và kết hợp với một số giải pháp khác để nâng cao hiệu quả làm đẹp.

Khả năng trẻ hóa da

Ultherapy 2019 sử dụng sóng siêu âm hội tụ có thể tác động sâu xuống 4,5mm tương đương khi phẫu thuật căng da. Mức nhiệt tác động từ 60 - 70 độ C giúp các cơ bị chùng nhão săn chắc, nâng cơ hiệu quả, khắc phục da chảy xệ, xóa nọng cằm và đẩy lùi da lão hóa nặng...

Ultherapy hiệu quả trong việc nâng cơ, loại bỏ vùng da chảy xệ.

Còn Thermage FLX hoạt động dựa trên tần số sóng vô tuyến điện dung (RF) đơn cực tác động vào biểu bì, trung bì, hạ bì đồng nhất các khối collagen. Từ đó xóa nhăn, cải thiện bề mặt da tươi sáng và mịn màng.

Theo Hoa hậu Thu Hoài, hạn chế của hai công nghệ này là mức nhiệt tác động cao khiến bề mặt da bị khô, chưa cải thiện lỗ chân lông to. Do đó Khơ Thị đưa phác đồ trị liệu kết hợp Bio Enzymes với Thermage FLX - Ultra Cell với Ultherapy 2019 nhằm tăng cường dưỡng chất dưỡng da căng mịn, trắng sáng và đẹp hơn so với việc chỉ sử dụng máy riêng lẻ.

Vùng trị liệu

Công nghệ Thermage FLX và Ultherapy 2019 đều có các đầu tip trị liệu khác nhau, cho phép sử dụng nhiều vùng cơ thể như mặt, cánh tay, bụng, đùi...

Nghệ sĩ Thành Lộc trẻ ra 15 tuổi sau khi sử dụng công nghệ Thermage tại Viện thẩm mỹ Khơ Thị.

Thời gian duy trì

Thermage FLX và Ultherapy 2019 đều kích thích sản sinh collagen trong 3-6 tháng tiếp theo và duy trì hiệu quả trên 2 năm. Để kết quả tốt nhất và lâu dài hơn, đội ngũ bác sĩ tại Khơ Thị luôn khám kỹ tình trạng da của khách trước khi trị liệu nhằm đưa ra phác đồ phù hợp nhất.

Viện thẩm mỹ Khơ Thị kết hợp công nghệ Thermage với Bio Enzymes để tăng hiệu quả trẻ hóa da.

Dịch vụ trẻ hóa da bằng Thermage FLX - Ultherapy 2019 tại Viện thẩm mỹ Khơ Thị được nhiều doanh nhân và người nổi tiếng lựa chọn. Tại Khơ Thị, công nghệ này còn được ứng dụng để làm thon gọn gương mặt cho ca sĩ Bảo Anh và diễn viên Hạ Vy.

Liên hệ: Viện thẩm mỹ Khơ Thị Hotline 1900 6717

Website: vienthammykhothi.vn

Facebook: Vienthammykhothi

222 Trần Hưng Đạo, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, TP HCM

Điện thoại: (028) 7308 6079 - 0909.633.133

92 Sương Nguyệt Ánh, phường Bến Thành, quận 1, TP HCM

Điện thoại: (028)7302 7777 - 0933.888.515

24 Lý Tự Trọng, phường An Cư, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ

Điện thoại: (0292) 7302 777 - 0936.008.849

(Nguồn: Viện thẩm mỹ Khơ Thị)