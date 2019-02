Trải qua 6 lần dao kéo, cô gái xấu xí trở nên xinh đẹp 0 Nhiều người nhận xét Phan Thị May có gương mặt hài hòa, tự nhiên sau thực hiện nâng mũi, cấy mỡ mặt, chỉnh hàm hô, cắt mí, trượt cằm.

Không phải ai sinh ra cũng có ngoại hình như mình mong muốn. Ngày nay với sự phát triển của công nghệ làm đẹp, để cải thiện ngoại hình nhiều người tìm đến phẫu thuật thẩm mỹ. Thực tế, không ít trường hợp khi can thiệp dao kéo thường nhận nhiều lời chê bai như mặt cứng đơ, dáng mũi cao "lạc quẻ" so với khuôn mặt.

Những cuộc phẫu thuật Phan Thị May đã trải qua.

Dáng người thanh mảnh, gương mặt khả ái, Phan Thị May, Nam Định là một cô gái xinh đẹp. Nếu không phải do chính cô kể, có lẽ, ít tai có thể tin rằng, cách đây mấy tháng, May xấu xí và nhận nhiều lời chê bai về ngoại hình của mình.

Sinh ra trong gia đình đông con, bố mất sớm, mẹ cô phải mò cua bắt ốc kiếm sống qua ngày. Dù đậu đại học nhưng do điều kiện kinh tế May phải tạm gác việc học. Cô làm công nhân một nhà máy may gần nhà để có tiền trang trải cuộc sống.

Từ nhỏ, May yêu thích ca hát. Chia sẻ về dự định theo đuổi âm nhạc nhiều người dành cho cô ánh mắt ái ngại, họ cho rằng, với ngoại hình của May, dù có tài thì việc tiến xa trong lĩnh vực nghệ thuật là điều khó khăn.

Phan Thị May trước và sau phẫu thuật.

Cô cũng nhận thức rõ khuyết điểm của bản thân. Thời gian dài, May tự ti về ngoại hình của mình. Cô gần như không giao lưu bạn bè, ít khi xuất hiện ở những chỗ đông người.

Năm 2017, cô biết đến ca sĩ Đức Phúc khi đọc những bài báo viết về anh. May đồng cảm xen lẫn ngưỡng mộ khi biết giọng ca từng có ngoại hình xấu xí quyết định phẫu thuật thẩm mỹ để thay đổi. Tìm hiểu, đọc nhiều, cô biết Đức Phúc được phẫu thuật miễn phí khi trở thành Quán quân Hành trình lột xác mùa 2.

Để thực hiện được ước mơ của mình, Phan Thị May quyết tâm tham gia Hành trình lột xác 2018. Vượt qua hơn 3.000 thí sinh, bằng nỗ lực và tài năng, cô đã giành cơ hội phẫu thuật thẩm mỹ toàn diện.

Phan Thị May có gương mặt sát xương, mũi tẹt, hàm hô, mặt góc cạnh hốc hác, mí lệch. Tại đây, bác sĩ của Bệnh viện Thẩm mỹ Kangnam hội chẩn, lựa chọn phương pháp phẫu thuật phù hợp.

Trong đêm Gala tỏa sáng Hành trình lột xác Phan Thị May xinh đẹp, nổi bật trong bộ đầm dạ hội.

Phan Thị May trải qua 6 cuộc phẫu thuật: nâng mũi, cấy mỡ mặt, chỉnh hàm hô, cắt mí, trượt cẳm, hạ gò má để khắc phục các khuyết điểm trên gương mặt. Sau 30 ngày "lột xác", khi hình ảnh May chia sẻ trên fanpage bệnh viện, cộng đồng mạng dành cho cô nhiều lời khen.

"Có người nhận xét, mặc dù can thiệp dao kéo nhưng tôi lại có nét đẹp thanh thoát, tự nhiên. Họ bảo, nếu không nói không thể nhận ra tôi đã từng đụng chạm phẫu thuật thẩm mỹ", May cho biết.

Ngọc Thi