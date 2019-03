Tóc Tiên chăm ăn khoai lang thay cơm để giữ dáng

Hướng đến phong cách sexy từ nhiều năm nay nên Tóc Tiên rất chú trọng việc luyện tập, ăn uống để có vóc dáng cân đối, săn chắc. Ngoài việc chăm chỉ tập gym, nữ ca sĩ còn thường xuyên dành thời gian tự nấu ăn, giúp kiểm soát tốt hơn lượng thực phẩm nạp vào cơ thể.

Tóc Tiên là một trong những sao nữ rất chăm làm mới bản thân, thử sức ở nhiều phong cách, từ nổi loạn, cá tính đến quyến rũ, nóng bỏng.

Khoai lang là một trong những nguyên liệu thường xuyên có mặt trong thực đơn của Tóc Tiên. Cô nàng luộc khoai lang ăn thay cơm và không quên chuẩn bị các loại rau củ tươi như súp lơ, cà rốt... Khoai lang được coi là thực phẩm vàng để giảm cân nhờ lượng tinh bột trong khoai ít hơn hẳn so với cơm, bột mỳ, khoai tây. Loại tinh bột này cũng nhanh tạo cảm giác no bụng, no lâu hơn và chứa nhiều khoáng chất, vitamin tốt cho cơ thể.

Tóc Tiên ăn đầy đủ các nhóm thực phẩm nhưng thay thế cơm trắng bằng khoai lang nhằm hạn chế lượng tinh bột nạp vào cơ thể.

Mọi bữa ăn của nữ ca sĩ đều có rau xanh.

Ngoài khoai lang, Tóc Tiên còn dùng gạo lứt để thay cơm trắng. Loại thực phẩm này là nguồn vitamin dồi dào cùng nhiều loại khoáng chất giúp đẩy lùi quá trình oxy hóa diễn ra trong cơ thể. Nó cũng có hàm lượng chất xơ cao, nhờ đó tạo cảm giác nhanh no dù chỉ tiêu thụ một lượng nhỏ gạo lứt.

Nữ ca sĩ thường ăn kèm cùng các loại rau xanh như dưa leo, cà chua, trái bơ... và các thực phẩm giàu protein như trứng luộc, ức gà nhằm giữ cơ săn chắc.

Tóc Tiên làm poke bowl với gạo lứt, rau xà lách, rong biển...

Yến mạch cũng là món ăn khá được lòng giọng ca sinh năm 1989. Cô thường chuẩn bị sẵn món yến mạch qua đêm (overnight oat) cho bữa sáng và ăn kèm các loại trái cây tươi như kiwi, dâu tây. Bữa sáng với yến mạch và trái cây tươi giúp cung cấp đủ chất xơ, vitamin... cho ngày mới, đây cũng là món ăn thường được các siêu mẫu áp dụng nhằm giảm cân, giữ dáng.

Yến mạch và trái cây tươi là gợi ý lý tưởng cho bữa sáng đủ chất, đủ năng lượng làm việc.

Duk Sun