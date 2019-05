Thư ký bị Vũ 'Về nhà đi con' tán tỉnh từng nặng 60 kg vì tập sai cách

Tuy chỉ vào vai phụ là cô thư ký tại công ty của bố Vũ song Nguyễn Trà My nhanh chóng được nhiều khán giả trẻ nhận ra từng xuất hiện trong các video hài trên Youtube và tham gia chương trình Nóng cùng World Cup 2018.

Cô nàng sinh năm 1995 hiện có vóc dáng chuẩn chỉnh với cân nặng 53 kg và số đo 3 vòng 90 - 63 - 93 cm nhưng ít ai biết từng có thời gian Trà My chạm mốc 60 kg vì tập luyện, ăn uống chưa đúng cách. Đến khi bị 'crush' chê béo cô nàng mới tá hỏa, quyết tâm thay đổi vóc dáng. Thời điểm đó, Trà My nhận được một số vai diễn nên càng chú trọng hơn tới ngoại hình.

Thời gian đầu khi mới tập gym, Trà My chưa tìm hiểu kỹ nên tăng cân mất kiểm soát, chạm mốc 60 kg.

Trà My dành 4 - 5 buổi mỗi tuần tại phòng gym. Trong đó có 1 - 2 buổi tập trung vào cardio nhằm tăng sức bền, độ dẻo dai cho cơ thể. 9X tập chủ yếu dạng bài tập dành cho toàn thân. Ngoài ra cô cũng chăm thực hiện squat cùng các dạng squat biến thể để siết chặt vòng eo. Chia sẻ với Ngoisao.net, Trà My cho biết hiện tại cô có lịch làm việc khá bận rộn nhưng không hề lơ là việc tập luyện. Khi có thời gian cô nàng luôn tranh thủ đến phòng gym. Thậm chí, nữ diễn viên còn tập với cường độ khá nặng và xem gym như một phần không thể thiếu trong cuộc sống của mình. Trà My có thể nâng tạ 20 kg, đẩy lốp xe xen kẽ với hít đất...

Trà My hiện duy trì mức cân 53 kg cùng vòng eo thon gọn và vòng 1, vòng 2 đẫy đà, gợi cảm.

Về chế độ ăn, Trà My không kiêng khem quá khắt khe mà ăn gần như đầy đủ các nhóm chất để cân bằng cơ thể. Tuy nhiên, cô hạn chế tinh bột từ cơm và thường thay thế bằng khoai lang luộc có hàm lượng chất xơ cao, no lâu. Protein rất cần thiết cho quá trình phát triển và giữ cơ nên được 9X tiêu thụ lượng lớn, chủ yếu đến từ thịt bò, trứng và hải sản. Cô nàng cũng chăm chỉ ăn rau xanh và bổ sung các loại hoa quả để cơ thể có đủ lượng vitamin cần thiết.

Trà My không kiêng khem quá khắt khe mà ăn đầy đủ chất nhằm cân bằng cơ thể.

