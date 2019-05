Thêm 10 nhân vật lột xác nhờ 'Nhan sắc mới - Khởi đầu mới'

My thỏ - 20 năm sống khép mình vì gương mặt xấu xí: Kém may mắn vì sinh ra mắc khiếm khuyết hàm hô và hở lợi, Thảo My gần như không thể giao tiếp với ai và không thể tìm được việc làm. Cuộc đời My sang trang mới khi diện mạo thay đổi hoàn toàn. My sống tự tin hơn và có công việc ổn định hơn trước.