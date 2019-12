Thảo Tâm 'Mắt biếc' kiên trì chăm sóc da mụn

Điều trị mụn hay cải thiện bất kỳ vấn đề nào của da cũng đòi hỏi sự kiên trì, thời gian dài. Thay vì tự tạo áp lực về những nhược điểm, sự không hoàn hảo của cơ thể, Thảo Tâm chấp nhận và học cách yêu bản thân nhiều hơn mỗi ngày: "Ain't nobody's gonna have perfect skin all the time, and it's extra stressful since more intense break-outs are going to happen when you're under the most pressure. Remember to take time to take care of yourself too, and accept you for you" (tạm dịch: Không phải ai cũng cũng có làn da hoàn hảo mọi lúc, tình trạng mụn sẽ càng nghiêm trọng hơn khi cơ thể stress, phải chịu áp lực cao. Hãy dành thời gian chăm sóc, chấp nhận cả những khuyết điểm của cơ thể).