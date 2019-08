Tân Hoa hậu Thùy Linh chăm chỉ nấu nướng, tính toán calo để giữ dáng 0 Lương Thùy Linh thay thế cơm trắng bằng gạo lứt hoặc miến có hàm lượng chất xơ cao, chỉ cần ăn lượng nhỏ đã no.

Lương Thuỳ Linh vừa đăng quang ngôi vị Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019. Hoa hậu sinh năm 2000 sở hữu nét đẹp hiện đại với sống mũi cao, mắt to và khuôn miệng tươi tắn. Cô cũng là thí sinh có hình thể nổi trội tại cuộc thi nhan sắc năm nay với chiều cao 178 cm và số đo ba vòng: 89 - 68 - 92 cm.

Lương Thùy Linh có hình thể nổi bật tại Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019.

Một trong những bí quyết để có 'vòng nào ra vòng nấy' của Thùy Linh nằm ở chế độ ăn uống. Trước khi dự thi Hoa hậu Thế giới Việt Nam, cô từng tạo một trang Instagram chia sẻ thực đơn. Các bữa ăn đều tuân theo quy tắc: nhiều rau xanh, hạn chế tinh bột...

Tăng cường rau xanh

Rau xanh luôn có mặt trong mọi bữa ăn của Thùy Linh. Nhóm thực phẩm giàu chất xơ nhưng có hàm lượng calo thấp này giúp cơ thể nhanh no, từ đó hạn chế việc ăn quá mức kiểm soát. Các loại rau củ thường được Thùy Linh sử dụng là xà lách, dưa leo, cà rốt, nấm, mướp đắng...

Bổ sung nhiều rau xanh trong mỗi bữa giúp nhanh no, hạn chế ăn quá mức cho phép.

Hạn chế tối đa cơm trắng

Cơm gạo trắng là thành phần chính trong bữa ăn của người Việt, tuy nhiên, đây lại là loại ngũ cốc không còn nguyên cám và có giá trị dinh dưỡng thấp do hao hụt trong lúc xay xát. Hoa hậu Thùy Linh đã thay thế gạo trắng bằng gạo lứt do đây là ngũ cốc nguyên cám, giàu chất xơ, không chứa gluten... Loại gạo này cũng giúp cơ thể nhanh no, từ đó hạn chế các cơn thèm ăn đồng thời góp phần thúc đẩy quá trình đốt mỡ.

Bên cạnh gạo lứt, Thùy Linh còn chọn miến để thay thế cho cơm. Lọai thực phẩm này có lượng tinh bột thấp. Ngoài ra, miến thường nở to khi chế biến nên chỉ cần tiêu thụ một lượng nhỏ đã đủ no bụng.

Món thịt rang chua ngọt được chế biến với lượng dầu 'tiết kiệm' để không làm ảnh hưởng đến cân nặng.

Tính toán calo tiêu thụ

Nguyên tắc để giảm cân là lượng calo nạp vào phải thấp hơn lượng calo đốt cháy. Vì vậy mà nhiều phương pháp ăn kiêng rất chú trọng đến việc tính toán calo trong mỗi bữa ăn. Người đẹp quê Cao Bằng cũng áp dụng cách này nhằm kiểm soát chặt chẽ lượng thực phẩm, calo nạp vào cơ thể mỗi ngày. Một bữa của cô nàng 10X có mức calo dao động khoảng 250 - 350 calo.

Nạp đủ protein

Protein là nhóm dưỡng chất không thể thiếu để phát triển, duy trì cơ bắp - yếu tố quyết định đến sự săn chắc của cơ thể. Nắm bắt được nguyên tắc này nên Thùy Linh cũng không quên bổ sung thịt, cá... vào thực đơn của mình. Mỗi bữa, cô tiêu thụ khoảng 50 - 100g thịt hoặc khoảng 200g cá tươi.

Protein trong thực đơn của Thùy Linh chủ yếu đến từ thịt, cá...

Duk Sun