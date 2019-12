Son Ye Jin giữ da lão hóa ngược nhờ chăm sóc tối giản

Gần đây, nữ diễn viên sinh năm 1982 tái xuất trong phim truyền hình Hạ cánh nơi anh (tên tiếng Anh: Crash landing on you). Ở tuổi 37, nhan sắc Son Ye Jin không có quá nhiều thay đổi so với những năm đầu mới vào nghề. Tuy không tránh khỏi một vài dấu hiệu của thời gian quanh vùng mắt nhưng bù lại, Ye Jin có làn da mịn màng, căng bóng khiến nhiều cô gái trẻ phải ghen tỵ.