Shynh Group chia sẻ chiến lược và tầm nhìn 2020

Mới đây, Shynh Group tổ chức tiệc tân niên "My job, My future, My house" nhằm thắt chặt tinh thần đoàn kết toàn tập đoàn và chia sẻ chiến lược năm 2020. Sự kiện thu hút 300 chuyên viên giàu kinh nghiệp và ban lãnh đạo cấp cao, chuyên gia trong ngành làm đẹp.