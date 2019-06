Sao quốc tế khoe sắc với son của Hà Hồ

Ra mắt hồi tháng 3, bộ sưu tập son Love M.O.I gồm 9 tông son thời thượng chia theo 3 màu chính: đỏ, hồng và cam. Theo đó, son đỏ gồm đỏ hồng Crazy In Love, đỏ đất Stronger, đỏ cam Crazy In Love; son cam gồm cam da Drunk In Love, cam đất Beautiful Liar, nâu đất Dangerous Women; son hồng gồm hồng đất First Love, hồng đào Sweet Dreams và hồng tươi One Kiss. Với chất son lì mịn, lâu trôi, màu sắc trendy, giá cả phải chăng thương hiệu M.O.I của Hà Hồ ngày càng chiếm được cảm tình của các chị em.